Al menos por un día habrá paro de colectivos en reclamo a empresarios

del sector de un incremento salarial para los trabajadores del volante. Es

que si bien el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación

obligatoria, esa notificación no llegó a la Secretaría del Interior de la Unión

Tranviarios Automotor (UTA), con lo cual, y de acuerdo a lo que indicaron

desde el gremio local anoche a este medio, el paro de transporte se

mantiene para hoy.

Además, se prevé para hoy un abrazo simbólico de los trabajadores frente

a la sede gremial. La medida podría implicar el corte de calle. Juan

Vergara, secretario general de UTA a nivel local, explicó que la medida de

fuerza se lleva a cabo a partir de anoche y que se origina “en que no se

pudo firmar un acuerdo salarial, que sí se hizo en el AMBA, no en el

interior del país”. “Las medidas de fuerza se van a realizar”, remarcó, para

explicar que “a la Secretaría del Interior no la notificaron y por lo tanto, la

medida se tiene que llevar a cabo; estamos informando a las empresas”.