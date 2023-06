Javier Milei no tendrá candidatos para cargos nacionales en Catamarca luego de

las derrotas electorales de las primeras contiendas del país y la decisión abre un

abanico importante de especulaciones tanto para los sectores ligados al

economista como para los candidatos a gobernador. La ex diputada de

Cambiemos Mirian Juárez tiene la intención de quedarse con una banca en el

Congreso y el equipo de campaña del león ya dio el visto bueno para su

postulación.

Para conseguir una diputación nacional Milei debería salir segundo o primero en la

provincia y en el peor de los casos si sale tercero, teniendo en cuenta los

porcentajes de cortes de boletas de elecciones pasadas que fueron muy bajos, el

voto en blanco aumentaría y es un factor que ya deberían estar analizando el

oficialismo y la oposición.

Los libertarios

El Partido Libertario, que tiene como figura al empresario Javier Galán, utilizó la

imagen del economista y aún en su sede se ven los colores de La Libertad

Avanza. Al no contar con la bendición y al no tener los avales correspondientes en

la Junta Electoral para participar de la compulsa, el partido está en tratativas con

sectores de la oposición y con altas chances de participar en las listas de la

alianza del senador Flavio Fama y los diputados Enrique Cesarini y Hugo Daniel

Ávila.

Días atrás, a este último legislador se le pidió públicamente ser el candidato de los

libertarios, sin embargo, Ávila manifestó que iba a pensar la propuesta pero nunca

contestó formalmente.

Frente Avanza Catamarca

Otra es la situación de José Elías Jalil y su partido Unión Celeste y Blanca.

El mismo, por el vínculo de su sector con el de Milei a nivel nacional, acuerdo que

probablemente se pueda romper durante el transcurso de esta semana en la

convención nacional partidaria, pretendía aportar su sello como presidente y ser

también uno de los candidatos de Milei.

Sin embargo, al ser consultado por este medio, Jalil se jactó de ser el único

“libertario” que tiene estructura en toda la provincia y aseguró que le va a ir mejor

sin Milei que con Milei.

“Que Mirian Juárez se arremangue los pantalones y que vaya a trabajar”, dijo al

ser consultado sobre la bendición del economista y sobre el partido libertario

manifestó: “no tienen estructura ni sello, nos necesitan”.

La Unión Celeste y Blanca se encamina a presentarse en un frente llamado

“Avanza Catamarca” y posiblemente el candidato a gobernador sea el peronista

disidente Rubén Ceballos.

Además, indicaron que ya tienen candidato a intendente en Belén, se trata del ex

comisario Varela.

Finalmente, Jalil indicó que ya están trabajando con varios dirigentes radicales que

están dispuestos a saltar la orgánica.