La dirigente andalgalense será la precandidata a vicegobernador junto a Rubén Manzi

La dirigente andalgalense de cuna radical, Silvina Acevedo, manifestó su “orgullo” de haber sido convocada como compañera de fórmula de Rubén Manzi, candidato a gobernador por el espacio que, dentro de Juntos por el Cambio, encabeza Horacio Rodríguez Larreta a nivel nacional. “Estoy siendo orgánica con el presidente de mi partido, Gerardo Morales, porque creo que no espera menos de Catamarca”, enfatizó Acevedo en diálogo con la prensa.

“El que me haya llamado Rubén Manzi ha hecho que me definiera por esta fórmula. Creo que hay que ser orgánico, yo soy radical de origen y le debo respeto a mi presidente, que es el presidente de la UCR y él está acompañado por un gran candidato, como es Horacio Rodríguez Larreta”, expresó Acevedo, quien en la mañana de este sábado anunció que integrará la fórmula Rubén Manzi Gobernador, Silvina Acevedo Vicegobernadora. “Estoy orgullosa, siento una satisfacción muy grande de acompañar a Rubén Manzi, que tiene una trayectoria extensísima dentro del Frente Cívico y Social y nadie puede desconocer la persona de bien que es. Además, sumado a Horacio Pernasetti, tremendo cuadro político de la UCR, han hecho que mi decisión sea más fácil”, dijo en referencia a la candidatura del ex diputado nacional y ex Auditor General de la Nación que integrará la lista como candidato al Parlasur.

La dirigente cuenta con una vasta trayectoria en el radicalismo provincial y acompañó en distintos cargos las gestiones de los gobernadores Arnoldo Castillo y Eduardo Brizuela del Moral a nival provincial y municipal, además de provenir de una familia con histórico protagonismo en el partido centenario. “Yo soy una persona de principios y valores, es lo que me enseñó Jhony, mi viejo, desde muy chiquita», destacó.

Luego, expresó: “la Argentina busca un cambio y creo que va a haber un efecto dominó en todo el país después de las PASO; los argentinos tenemos que comenzar a pensar en dejar el populismo de lado, tenemos riquezas naturales de sobra, una gente increíble y tenemos que empezar a creernos que podemos llegar a ser una verdadera República”.

Biografía:

Silvina Acevedo es Especialista en Archivos, recibida en la Universidad Nacional de Córdoba.

– Trabajó en la Universidad Nacional de Catamarca.

– Jefa del Departamento Patrimonio Histórico.

– Beca de Perfeccionamiento en España (años 1994 – 1995)

– Directora Provincial de Cultura.

– Asesor en Secretaría de Turismo: a cargo de la programación de Turismo Cultural Religioso “Catamarca Fe y Esperanza”.

– Directora de Desarrollo y Promoción Cultural y Artística de la provincia.

– Secretaria de Estado de Cultura de la Provincia.

– Candidata a Diputada Nacional por el Frente Cívico y Social.

– Vicepresidente Segunda del Comité provincia en la actualidad.

– Vicepresidenta Segunda del Consejo Federal de Cultura, en la actualidad.

– Representante por la región NOA en el Bicentenario.

– Capacitadora del PROCAP.

– Especialización en conservación preventiva de documentos y digitalización.

– Dictado de numerosos cursos a nivel local, regional y nacional.

– Participación activa en foros de la mujer.

– Presidente del Comité Provincia de lucha contra el tráfico de bienes culturales.