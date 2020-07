29 julio, 2020 15:37

A través de su cuenta de Instagram, Silvia Süller compartió con sus seguidores la noticia de su internación y además explicó que es lo que padece

El martes por la tarde Silvia Süller compartió un mensaje a través de sus redes sociales que alertó a todos sus seguidores. Según contó, el lunes debió ser internada por una “afección del corazón” llamada Síndrome de corazón roto.

A través de su cuenta de Instagram, Silvia Süller contó que encontraba internada en el Sanatorio Otamendi a raíz de una afección cardíaca. Sus seguidores le dejaron muchos mensajes de apoyo y hoy ya anunció que había sido dada de alta.

“Internada en el día de ayer. Ya les contaré, ahora no puedo hablar”, escribió la mediática en el posteo del martes y agregó: “La afección es del corazón y se llama Síndrome de corazón roto y es totalmente emociona. Como me pasó en 2018”.

Hace algunas horas, Silvia Süller volvió a recurrir a las redes para llevar tranquilidad y anunciar que ya estaba recuperada y en su casa. “Les agradezco con el ama todos los mensajes de cariño, rezos y buena onda que me mandaron dándome fuerzas”, escribió.

“Pensé siempre que sola iba a poder superar el pasado como lo hicieron ‘ellos’ pero no puedo. Tengo una afección al corazón que está sanísimo que se llama Síndrome de corazón roto. Es totalmente emocional pero ataca al corazón y te lleva al infarto y hasta la muerte misma”, siguió.

“Tuve dos y no quiero un tercero por eso, para tranquilidad mía y de todos los que me quieren, les cuento que empiezo terapia la semana que viene. Necesito y quiero olvidar el pasado y que el subconsciente no me traicione más”, reveló.

Y por último, aseguró: “Soy muy fuerte y se que lo voy a lograr”. Silvia Süller no estaba pasando una buena situación económica en la cuarentena, además de la angustia lógica que implica el aislamiento social.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá

Seguinos en YouTube