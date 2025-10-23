La diputada provincial cuestionó las declaraciones del Primer Mandatario sobre la pérdida del empleo privado en la provincia.

La legisladora provincial Silvana Carrizo criticó las recientes declaraciones del gobernador. “Jalil mintió, Catamarca nunca lideró el empleo privado, lo estancó”, señaló la diputada, al remarcar que los datos oficiales desmienten al mandatario.

La diputada sostuvo que la realidad muestra lo contrario a lo que afirma el gobernador, recordó que “el cierre de Textilcom —y de otras empresas que dejaron sin trabajo a cientos de familias catamarqueñas— es la muestra más contundente del fracaso del modelo Jalil”.

La diputada también cuestionó que el gobernador “intente culpar al Gobierno Nacional por la crisis, cuando los datos demuestran que la falta de crecimiento del empleo empezó mucho antes, durante sus casi 12 años de gestión y la del Frente de Todos”.

Para Carrizo, la caída del empleo privado en Catamarca tiene raíces estructurales “las empresas locales enfrentan una de las presiones impositivas más altas del NOA, sumada a una maraña burocrática y discrecional que ahoga la producción y espanta inversiones”, detalló. Además, advirtió que “los programas de ayuda del gobierno provincial al sector textil y los subsidios por trabajador fueron parches temporales sin control ni sostenibilidad”.

La diputada apuntó contra el uso de los recursos públicos, “El 10% del presupuesto provincial se destina a cargos políticos, mientras se recortan fondos para producción y PYMES. Ese es el verdadero modelo que impide crear trabajo, un modelo clientelar, burocrático y concentrador, diseñado para sostener el poder, para beneficiar a empresarios amigos y no para generar desarrollo”, sentenció.

Carrizo también respondió al reciente llamado del gobernador a “votar proyectos provinciales”, señalando que “ese pedido no busca defender Catamarca, sino mantener el control político”. En esa línea, remarcó que “su administración depende del gasto público, sin planificación ni diversificación económica, por eso no crecemos como provincia”.

Carrizo afirmó que “las empresas se van porque Catamarca no ofrece condiciones competitivas ni previsibilidad”, al tiempo que agregó “en vez de asumir su responsabilidad, Jalil usa el contexto nacional para victimizarse, mientras mantiene un esquema de gasto, falta de transparencia y favoritismo que destruyó el empleo privado”.

La legisladora remarcó que «el discurso de Jalil es una mezcla de cinismo y oportunismo electoral, culpa a otros para tapar el fracaso del modelo Jalilandia. “Catamarca pierde empleo porque Jalil destruyó la confianza, la producción y el trabajo genuino”. Espero que alguna vez se haga responsable de algo”.