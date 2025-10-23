Ya se ejecutaron el 90% de las obras de arte en el camino montañoso.

La obra de ampliación y conformación de calzada en la Cuesta de Zapata avanza a buen ritmo y desde Vialidad Provincial informaron que ya se ha completado el 90% de las 101 obras de arte previstas, que incluyen badenes, alcantarillas de caños y pasantes de agua.

Durante su visita por el Oeste, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por los intendentes de Londres, Roberto Rodríguez, y de Tinogasta, Ernesto Andrada, recorrieron la obra para conocer en lugar los avances.

En cuanto al movimiento de suelo, que se realiza por administración, se avanza en la ampliación y conformación de la calzada a lo largo de una extensión total de 60 kilómetros. La obra cuenta con dos frentes de trabajo: uno desde Tinogasta y otro desde Londres, en el Departamento Belén. Actualmente, se está ejecutando la excavación en roca con maquinaria pesada en los últimos 6 km más críticos donde las condiciones topográficas presentan mayores desafíos técnicos. correspondiendo a la zona de la cuesta propiamente dicha.

El Gobernador resaltó la importancia de la Cuesta de Zapata para el Oeste manifestando que “al igual que en El Tolar y al Alto Valle del Cajón en Santa María, son caminos que solo los puede hacer un Estado presente, un gobierno que mira al interior. Este camino no es solo un camino, significa trabajo, desarrollo y posibilidades para todos los habitantes de Belén y Tinogasta”.

La Cuesta de Zapata es un camino histórico, que formó parte de la vieja traza de la Ruta N°40, y busca restablecer una vía de comunicación fundamental para el intercambio entre Tinogasta y Belén, y revitalizar una zona con enorme potencial turístico y productivo. La traza forma parte del antiguo Camino del Inca, lo que otorga un valor cultural e histórico adicional a la obra.

En la recorrida acompañaron el vicegobernador Rubén Dusso; los diputados nacionales Sebastián Nóblega, Dante López Rodríguez; la viceintendenta de Tinogasta, Pamela López; el senador nacional, Guillermo Andrada; el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo; el intendente de Belén, Cristian Yapura; el dirigente Juan Pablo Sánchez, entre otras autoridades.