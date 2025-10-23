En el tramo final de la campaña electoral rumbo a las elecciones del domingo 26 de octubre, el candidato a diputado nacional por Hacemos Renacer Catamarca, Víctor Quinteros, planteó una fuerte crítica al escenario político nacional y provincial, y afirmó que el espacio que representa “es la verdadera alternativa frente a dos modelos agotados”.

“Estamos aprendiendo sobre los problemas y tratando de encontrar las mejores soluciones a problemáticas muy complejas, que requieren un análisis profundo. Cada decisión debe tomarse dentro del marco de una sociedad diversa y compleja. Para nosotros, es fundamental mejorar la política, porque la gente lo viene reclamando desde hace mucho tiempo. Lo que la sociedad no quiere es más de lo mismo”, señaló Quinteros.

El dirigente destacó que Hacemos Renacer Catamarca está conformado por nuevos actores políticos que surgen del trabajo y del compromiso social:

“La mayoría de nuestros candidatos se presentan por primera vez a una elección, pero eso no significa que no sepan de política. Este paso surge de una construcción colectiva, de un esfuerzo de muchos que creen que se puede hacer política de otra manera”.

Quinteros, que comparte el espacio junto a Juan Nóblega, cabeza de la lista de candidatos a diputados provinciales, y Gilberto Filippín, postulante al Concejo Deliberante de la Capital, subrayó que la propuesta provincial está alineada con la visión de Juan Schiaretti, referente nacional del frente.

“Intentamos construir una alternativa a la situación actual del país. Hoy existen dos modelos agotados: el del oficialismo, que incluso en su punto más fuerte —la economía— no logra generar crecimiento real; y otro que pretende incendiar el país en medio de la crisis para obtener ventaja política. Nosotros no estamos en ninguno de esos extremos. Apostamos por un país equilibrado, con orden macroeconómico y una mirada puesta en la producción”, sostuvo.

El candidato también resaltó el enfoque federal del espacio:

“Por primera vez en mucho tiempo hay una mirada hacia el interior del país, hacia las economías regionales y el rol de las provincias. Catamarca no puede quedarse afuera. Si este conjunto de dirigentes provinciales, que saben lo que significa gestionar con equilibrio fiscal y producir, empuja en esa dirección, tenemos una oportunidad real de construir otro futuro”.

En ese marco, Quinteros convocó a los catamarqueños a acompañar la propuesta el próximo domingo:

“Le pedimos a los catamarqueños que no dejen a la provincia afuera. Ya demostramos que tenemos contacto con la realidad, que sabemos lo que hace falta para cambiar las cosas y que estamos listos para hacerlo, desde el Congreso, desde la Legislatura o desde los Concejos Deliberantes”.

Finalmente, el dirigente enfatizó que Hacemos Renacer Catamarca representa una opción nueva, con seriedad y compromiso: