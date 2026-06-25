La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó durante la madrugada el primer balance oficial tras la tragedia e informó que la cifra no incluye posibles víctimas en la ciudad de La Guaira, a la que describió como una “zona de desastre”.

Venezuela fue sacudida este miércoles por dos terremotos de gran magnitud que provocaron derrumbes y severos daños en Caracas. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que los movimientos alcanzaron los 7,2 y 7,5 grados y se registraron con apenas un minuto de diferencia. La presidenta Delcy Rodríguez confirmó un saldo preliminar de 188 fallecidos.

Los epicentros se localizaron en Yumaré, al oeste de la capital. En Caracas se reportaron colapsos de estructuras y destrozos generalizados. Los sismos tuvieron profundidades de 13 y 10 kilómetros, respectivamente. Como medida preventiva, el Gobierno ordenó la suspensión de clases, actividades no esenciales y servicios de transporte ferroviario y aéreo.

La situación es especialmente crítica en La Guaira, definida por las autoridades como “zona de desastre”, donde se concentran los mayores daños.

“Es una verdadera tragedia”, expresó Rodríguez al enviar condolencias a los familiares de las víctimas. El balance oficial que se brindó durante la madrugada asciende a 188 muertos y 1.520 heridos, aunque no incluye aún datos completos de La Guaira, por lo que se estima que la cifra podría incrementarse en las próximas horas. Además, continúa la búsqueda de personas desaparecidas.