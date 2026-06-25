La Secretaría de Salud de la Municipalidad de la Capital informó la exitosa finalización de las jornadas correspondientes al Programa Nacional de Salud Escolar (PROSANE), una estrategia sanitaria integral destinada a promover el bienestar físico, prevenir enfermedades estacionales y detectar de manera temprana posibles problemáticas que puedan afectar el desarrollo integral de las infancias y juventudes locales.

Durante su implementación progresiva en las diversas escuelas municipales de la ciudad, el programa alcanzó de manera efectiva a los tres niveles del sistema educativo comunal: inicial, primario y secundario, garantizando el acceso democrático a chequeos clínicos gratuitos y acciones preventivas para toda la comunidad escolar en sus propios entornos de aprendizaje.

A lo largo de las intensas jornadas desarrolladas por los equipos profesionales de los centros de salud municipal, se realizaron evaluaciones integrales a un total de 460 estudiantes y se aplicaron 230 dosis de vacunas del esquema oficial, contribuyendo de forma directa al fortalecimiento de las políticas de inmunización y a la actualización de los carnets sanitarios correspondientes al Calendario Nacional.

El PROSANE constituye una herramienta fundamental para la salud pública de la Capital, ya que su despliegue territorial permite identificar de manera oportuna situaciones individuales que requieran un posterior seguimiento médico, al tiempo que promueve hábitos saludables y estrecha de forma constructiva los vínculos entre el sistema sanitario, los establecimientos educativos y las familias catamarqueñas.

Desde la Secretaría de Salud destacaron que estos significativos resultados operativos fueron posibles gracias a un constante trabajo articulado con la Secretaría de Educación y Cultura de la Capital, consolidando una estrategia transversal de gestión que busca garantizar el derecho a la salud y fortalecer el acompañamiento integral de las trayectorias pedagógicas de niños, niñas y adolescentes.

De este modo, la exitosa culminación de esta etapa de abordaje médico impulsado por el intendente Gustavo Saadi para fortalecer la promoción del cuidado preventivo en el ámbito escolar, mediante el diseño y la ejecución de políticas públicas orientadas al bienestar general y a la calidad de vida de las futuras generaciones de la ciudad.