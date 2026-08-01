Un choque frontal entre un GMC Chevette y un camión Mercedes Benz, sin carga y perteneciente a la empresa Tres Arroyos, dejó siete muertos este viernes cerca de las 21 en la ruta provincial 192, a la altura del kilómetro 22, en el límite entre Torres y el partido de Exaltación de la Cruz.

Las siete personas fallecieron en el acto luego del impacto frontal, confirmaron desde Bomberos Voluntarios de Luján, quienes participaron del operativo de rescate, que duró hasta altas horas de la madrugada y requirió el corte parcial de tránsito de la autovía. Los dos ocupantes del camión resultaron ilesos.

En el auto viajaban ocho personas: murieron tres menores (dos nenas, de 12 y 15 años, y un nene de 10) y cuatro adultos (un joven de 19, otra de 20, un hombre de 32 y una mujer de 35 años), más otro ocupante que fue trasladado en grave estado, Ignacio Sabot, de 21 años, internado en terapia intensiva en el Hospital “San José” en Capilla del Señor. “A las 21:12 nos ingresó el llamado, fuimos con dos móviles, uno de rescate y una ambulancia”, confirmaron desde Luján.

Al arribar a la zona de la tragedia, ya estaban trabajando en el lugar miembros de Bomberos Voluntarios de Exaltación de la Cruz, bajo una lluvia torrencial. “Colaboramos con ellos rescatando al único sobreviviente que estaba atrapado en el vehículo que fue derivado, en estado de gravedad”, agregaron a este medio desde el destacamento lujanense.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz abrió una causa caratulada “homicidio culposo”, mientras peritos trabajaban para determinar los motivos del siniestro. La circulación sobre la traza permaneció parcialmente reducida, con controles y desvíos.

De acuerdo con lo informado por el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Luján, el vehículo de menor porte llevaba ocho ocupantes y la magnitud del impacto impidió que siete sobrevivieran. Hasta la madrugada, las autoridades continuaban con las tareas para establecer la identidad de todas las víctimas.