Durante la entrevista, Quarín destacó el intenso trabajo que se viene realizando para recibir a miles de visitantes de todo el país y del exterior, en una edición que promete una destacada cartelera artística, una amplia propuesta gastronómica, la tradicional feria de artesanías y múltiples actividades culturales para toda la familia.

Además, remarcó la importancia que tiene la Fiesta del Poncho para el turismo, la economía local y la promoción del trabajo de los artesanos y emprendedores catamarqueños, consolidándose como una de las celebraciones más importantes del calendario nacional.

La expectativa crece a medida que se acerca el inicio del festival, que volverá a reunir música, tradición, cultura e identidad en un solo lugar.

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