En la antesala de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Poncho, la celebración artesanal y cultural más importante del calendario catamarqueño y una de las más convocantes del país, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, encabezaron una agenda de trabajo conjunta que combinó el impulso a las industrias culturales con el fortalecimiento del entramado productivo provincial. El punto central de la jornada fue la firma de un convenio tripartito de asistencia financiera junto a la presidenta del Fondo de Garantías Catamarca S.A.P.E.M. (FOGACAT), Alejandra Nazareno, mediante el cual el CFI aportará 500 millones de pesos al fondo de riesgo del organismo de garantías.

En cuanto al convenio suscripto, el aporte del CFI se suma a los 500 millones de pesos que la provincia transfirió al FOGACAT el pasado 22 de junio, consolidando una capitalización conjunta de 1.000 millones de pesos destinada a potenciar las herramientas de financiamiento vigentes. El fortalecimiento del capital de riesgo del fondo permitirá ampliar el monto global de garantías, así como incrementar el monto de las garantías individuales, lo que se traducirá en el acompañamiento a un mayor número de MiPyMEs catamarqueñas.

De esta manera, las empresas de la provincia contarán con mejores condiciones para acceder al sistema financiero y concretar inversiones en innovación, tecnología, eficiencia, transformación digital de procesos y modelos de negocios, cuidado del ambiente, certificaciones de calidad y financiación de exportaciones.

El acuerdo da continuidad a una política sostenida de articulación entre las partes: el CFI, la provincia y el FOGACAT ya habían suscripto convenios tripartitos de asistencia financiera en mayo de 2024 y en septiembre de 2025, ambos ejecutados en tiempo y forma. Los fondos de garantía cumplen un papel preponderante en el acceso al crédito de las MiPyMEs y resultan complementarios a las entidades de financiamiento, con una importancia estratégica para el sistema financiero y el aparato productivo provincial.