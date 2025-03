Este viernes y sábado se realizará la tradicional celebración, de manera libre y gratuita

En la mañana de hoy, se presentó la 3° Fiesta de la Cerveza Artesanal, edición San Patricio, que se realizará los días 14 y 15 de marzo en el patio del Complejo Urbano Girardi. Habrá promos de cerveza, gastronomía, djs y bandas en vivo.

El evento es organizado por la Cámara de Cerveceros de Catamarca, con el acompañamiento de la Municipalidad de la Capital a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

En la conferencia de prensa, realizada en el Salón Calchaquí, estuvieron presentes el Director de Turismo de la Municipalidad de la Capital, Gustavo Yurquina, el presidente de la Cámara de Cerveceros, Luis Leone (Dos Leone) junto a dos empresarios del sector: Román Luna (Corzuela) y Fernando Luna (Malta Sagrada).

Gustavo Yurquina destacó la necesidad de acompañar el evento que se viene realizando con éxito desde hace dos años: “es una apuesta muy fuerte de los productores de cerveza artesanal para poder posicionar un producto que va mejorando en su calidad, en su cantidad y en todas sus cualidades y que realmente ayuda a que muchos emprendedores de nuestra ciudad puedan desarrollar y hacer conocer su propuesta, permitiendo un impacto directo sobre la actividad turística. Además, tiene un componente económico muy importante que hace a la producción y a la comercialización de productos catamarqueños asi que, para la de Secretaría de Turismo, es un honor acompañar una nueva edición”.

Por su parte, Luis Leone aclaró que el evento será libre y gratuito y agradeció a la Municipalidad de la Capital, al Banco de la Nación Argentina y a la presidencia de la Cámara de Diputados de la Provincia por la colaboración. En torno a la propuesta auguró que será exitosa: “la evaluación siempre es positiva, porque la demanda de la gente o los mensajes que recibimos son muy importantes y creemos que ha ido creciendo. No hay que olvidar que son momentos muy difíciles, que no es tan fácil brindar más cosas que implican costos más altos”, agregó. “Tratamos de ir viendo, de acuerdo a las circunstancias de lo que nos toca vivir, de la realidad de nuestra provincia y el país, para que podamos brindar lo mejor de nosotros y la mejores cervezas, en eso no hay discusión, trabajamos para que nuestro producto sea mejor”, agregó.

En cuanto a las formas de pago para que el público pueda degustar las diferentes cervezas artesanales, Román Luna indicó que se podrá pagar en efectivo, con transferencia, con tarjetas de débito y crédito y, gracias a la aplicación del BNA +, habrá descuentos del 25% y la posibilidad de abonar en cuotas sin interés.

Dos días de fiesta

La tradicional celebración se realizará los próximos viernes y sábado, desde las 20 hs. y hasta las 4 de la mañana, en el patio del Complejo Urbano Girardi, donde se dispondrán los diferentes stand de las empresas de cerveza artesanal del medio: Dos Leone. Wintata, Berenice, Corzuela, Malta sagrada y Cuadrilla.

En torno a la cartelera artística, el viernes la temática responderá al rubro cumbia y cuarteto, con la actuación de Banda Enganchados y Rodrigo Martínez,, además de los DJ Duarte y Jotamix.

En tanto, el sábado, será la jornada dedicada al rock, con la presencia de la banda Calibre y La Suerte del Principiante, además de los DJ Duarte y Maxi Lobo.

A partir de las 20 y hasta las 23 hs. habra promoción de dos pintas por 7 mil pesos y, a partir de las 23 hs., la pinta costará 4 mil pesos, en tanto que las IPA o cervezas especiales tendrán un costo de 5 mil pesos.

Finalmente, los organizadores solicitaron no asistir con bebidas y alimentos ya que no se permitirá el ingreso de los mismos.