A través de gestiones realizadas por el Municipio de Tinogasta ante el Gobierno de la provincia, la Oficina de Empleo municipal, llevó adelante una capacitación abierta a todo público para el desempeño de mozos y camareras.

La capacitación estuvo a cargo del profesor Ariel Palacios, y se desarrolló entre el 19 al 23 de junio con una participación de más de 40 personas que concurrieron en los dos turnos diagramados.

Se abordó una serie de estrategias, desde recibir a las personas, cómo atender en la mesa, el armado de las mesas y ubicación, como un mozo y camarera debe utilizar la bandeja, el servicio de mesa, como los tipos de desayuno, higiene, presentación, vestimenta y técnicas, fueron algunos de los temas que formaron parte del curso.

Finalizada la capacitación, las autoridades integradas por el secretario de Obras Públicas, Ernesto Andrada; la secretaría de Gobierno, Natalia Ibañez; la Concejala Maria Argentina Chaile; el director de la Oficina de Empleo municipal, Pablo Sotero y el director de Políticas Juveniles, Mauro Argañaraz, hicieron entrega de los certificados a cada persona que asistió al curso que fueron acompañados por sus respectivas familias.

Pablo Sotero, Director de la Oficina de Empleo Municipal, expresó “Debemos agradecer al intendente Sebastián Nóblega que gracias a él se hizo esta capacitación, junto a Ariel Palacios que es capacitador, contamos con una gran concurrencia, la verdad que fue curso muy completo, muy lindo, esto les va a dar una salida laboral pronto, lo que siempre busca la Oficina de Empleo es justamente el autoempleo, creo que ellos van a andar muy bien, son muy capaces, han aprendido muchísimo, hablábamos con el capacitador y nos sorprendemos de cómo en los primeros días tenían un poco de temor hasta de la bandeja y hoy en día la manejan como si nada. Hay algunas propuestas desde empresas mineras que están necesitando mozos, seguramente de locales comerciales también van a estar solicitando en la oficina y esto es un impulso del Estado para estar junto a los trabajadores y lo que busca este gobierno, es que los chicos puedan tener una salida laboral y que sea pronto”.

Por otra parte, Sotero comentó que desde la Oficina de Empleo Municipal, tienen pensado llevar a cabo otros tipos de talleres de esta magnitud. “Justamente en la oficina se están dictando también un taller de Hotelería y Turismo, con diferentes horarios, pronto otro curso de Mozo que tiene más duración, estamos trabajando sobre una capacitación en Cocina, que veremos si lo podemos bajar para Tinogasta, hay que hablar con el intendente, porque es una erogación para el municipio, estos cursos llegan al trabajador de manera gratuita, es un gran esfuerzo que hace el Municipio, porque si uno tiene que pagar un curso de este tipo es carísimo y en esta oportunidad es libre y gratuito, fue para todo tipo de personas, a la mañana y a la tarde, así que eso facilita que tengan tiempo y que puedan hacerlo”, remarcó.

Por su parte, Ariel Palacios, Capacitador del Curso de Mozo y Camarera, expresó: “La verdad que tuvimos mucha gente, muchos chicos, creo que han sido más de cuarenta, tuvimos largas horas de trabajo porque las capacitaciones fueron de lunes a viernes, cuatro horas por día, durante cinco jornadas, por la mañana y tarde, más que todo se vio la parte práctica, enseñamos mucho de atención al cliente, armado de mesa, el descorche, cómo abrir, cómo servir, cómo presentar un vino a la mesa, de cómo presentar platos, el trinchado que también es importante para los asados, tuvimos varias cosas más, es muy importante la buena atención al cliente, la primera imagen es el mozo, es el que te levanta o te voltea en el salón también porque si no está bien preparado el mozo no va a atender bien, no tiene la posibilidad de sacar adelante un negocio”.

Sobre las principales preguntas o inquietudes de los asistentes, Palacios comentó que “una inquietud que nos plantearon fue el tema del pago, que no le pagan bien a la gente, a los empleados y eso también tiene que ver con que no estaban capacitados tampoco, a un mozo capacitado, la patronal lo va a ver bien remunerado, es la verdad. Además formamos un grupo de WhatsApp donde todas las dudas que tienen se preguntan, incluso los mismos chicos cuando ven en un lugar que necesitan empleados, lo suben al grupo para que presenten currículum y así, este tipo de capacitaciones ayuda a las personas para un trabajo estable, poder ingresar una empresa, un restaurant, la verdad que es un trabajo genuino, en el cual ellos mismos forman su pequeño grupo de trabajo y se venden para eventos sociales, también para los bares, etc.”.

Por último, Ariel Palacios recomendó que “todas las capacitaciones que traiga el municipio, en especial el intendente Sebastián Nóblega, que siempre le gustó que la gente del pueblo se capacite para brindar un buen servicio, les digo que las hagan, porque son importantes, el aprender no ocupa lugar y aparte van a adquirir más experiencia. La verdad estoy muy orgulloso de haber estado de nuevo en este departamento y el acompañamiento que tuve con la gente de la municipalidad en especial de Pablo Sotero y de su equipo de trabajo fue muy importante para dar este curso”.