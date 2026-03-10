En la mañana de este lunes se llevó a cabo la Audiencia Pública convocada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, mediante Resolución N°78/26, con el objetivo de analizar la solicitud de actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) presentada por la empresa Energía de Catamarca SAPEM para el período marzo-abril de 2026.

La jornada, que tuvo lugar en la sala “Julio Sánchez Gardel” del Cine Teatro Catamarca, fue presidida por el ministro Leonardo Zeballos, quien dio apertura oficial al encuentro destacando la importancia de estos espacios de participación ciudadana para garantizar la transparencia en los procesos de fijación de tarifas.

“El objetivo de hoy es escuchar opiniones y propuestas en un marco de respeto, a los fines de que el Ministerio tome una decisión final respecto a la solicitud de EC SAPEM, ajustándose siempre a las normativas vigentes”, señaló el ministro Zeballos luego de agradecer las presencias de autoridades de la empresa, de cámaras empresariales y de la comunidad en general.

Bajo la instrucción de Ruth Evelin Riccheri y Paola Álvarez Artaza, la audiencia contó con la exposición de diversos actores y representantes de la sociedad civil. Entre los expositores figuraron Aldo Palavecino y Darío Soto Moya, de la EC SAPEM; Paola Álvarez Artaza, del Ministerio de Desarrollo Productivo; Claudio Bulacio, de ADEERA; y Marcelo Coll, de la Federación Económica de Catamarca.

También expusieron Gustavo Walther, de la Unión Comercial de Catamarca; Pablo Palleiro, de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, y los ciudadanos Alfredo Ariel Marchioli y Franklin Benito Solohaga.

Tras concluir el orden de exposiciones previsto en la etapa preparatoria, se otorgó el uso de la palabra a asistentes que no figuraban como parte, permitiendo que el público general expresara sus puntos, reforzando así el carácter democrático del procedimiento.

Al finalizar la ronda de intervenciones, las autoridades dieron por concluida la sesión, agradeciendo los aportes recibidos. Los testimonios y propuestas presentados serán analizados técnicamente por el Ministerio de Desarrollo Productivo para la toma de la decisión final sobre el cuadro tarifario.