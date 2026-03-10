HIJA DE UN REPRESOR, REIBALDI BRINDARÁ DE DOS CONFERENCIAS

En el marco de las actividades programadas por el Mes de la Memoria, se llevará adelante un ciclo de conferencias a cargo de Bibiana Reibaldi, integrante del colectivo Historias Desobedientes.

La propuesta invita a reflexionar sobre la memoria, la historia reciente del país y los vínculos familiares atravesados por el terrorismo de Estado, en el contexto de los 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina.

Reibaldi nació en Buenos Aires en 1956 y es hija de Julio Reibaldi, quien se desempeñó como personal civil del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército durante la dictadura.

A partir de su propia historia familiar, forma parte del colectivo Historias Desobedientes, integrado por hijas e hijos de represores que se pronuncian públicamente en favor de la memoria, la verdad y la justicia, compartiendo testimonios y reflexiones en distintos espacios de diálogo.

La primera charla, “Quién es Bibiana Reibaldi”, se realizará el jueves 12 de marzo a las 18 horas en el auditorio de la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera (San Martín 439), donde la disertante compartirá su historia de vida y su participación en este colectivo.

La segunda conferencia, “Pensar los vínculos familiares con Bibiana Reibaldi”, tendrá lugar el viernes 13 de marzo a las 18 horas en el Salón de Arte de CATA (Sarmiento 613), y propone abrir un espacio de reflexión en torno a los vínculos familiares y las memorias atravesadas por el último golpe de Estado.

El ciclo está destinado especialmente a estudiantes universitarios y de institutos de educación superior, docentes e integrantes de organizaciones sociales y políticas, aunque también está abierta al público en general.

Estas actividades son organizadas por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección de Desarrollo Cultural, junto a la Dirección de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia. Ambas charlas son libres y gratuitas.