En el marco del Día Mundial de la Poesía (21 de marzo) y del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo), la Biblioteca Provincial Dr Julio Herrera impulsa una serie de actividades para conmemorar ambas fechas.

Del 13 al 21 de marzo, la Semana de la Poesía propone un espacio de encuentro con la palabra poética, reconociendo el poder de la poesía en la construcción de la memoria, la identidad y el fortalecimiento del bienestar personal.

La Biblioteca Herrera, como epicentro del acceso a la lectura y el conocimiento, buscará fomentar el vínculo con la comunidad a través de la palabra poética, con distintas actividades que incluyen presentaciones de libros, murales, talleres y clases sobre recursos poéticos.

Las actividades- programadas en conjunto con otros colectivos e instituciones- son las siguientes:

Mural colectivo de Poesía “Ecos poéticos de la biblioteca”

Del viernes 13 al viernes 21 de marzo, en la galería de la biblioteca provincial Dr Julio Herrera (San Martín 439) se irá creando un mural colaborativo con el aporte de usuarios de la biblioteca, estudiantes y la comunidad.

Presentación de libros de la Colección Chinitas, de El Guadal

El viernes 13 a las 19.30 hs., en el auditorio de la biblioteca Herrera (San Martín 439), Editorial El Guadal presentará sus dos últimos títulos de poesía: “Los ojos de la ternura” de Camila Ortega y “El cielo que nos abarcó” de Paula Bustamante. Con el acompañamiento de otras autoras.

Taller de Poesía en La Puerta

El martes 17 de marzo desde las 14.30 hs la Dirección de Bibliotecas y Archivo de la Provincia, junto a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de La Puerta convocan a un taller de poesía, con elaboración de mini-libros con versos e imágenes.

La actividad será en el museo y biblioteca municipal de La Puerta y contará con la participación de alumnos de la Escuela Primaria Provincial de Formosa y la Escuela secundaria N° 36.

Clase Abierta sobre Lenguaje Poético

El miércoles 18 a las 10 hs en la Sala Autores Catamarqueños de la Biblioteca Provincial Dr Julio Herrera, la profesora Celia Sarquís brindará una clase gratuita orientada a presentar técnicas, recursos literarios y herramientas de corrección de la poesía.

Para participar, se solicita inscripción previa al correo bibliotecajulioherrera@gmail.com , con los siguientes datos: nombre completo, DNI, teléfono, profesión, edad, y tres temas que les interesen conocer.

Taller “La Palabra como lugar de resistencia”

Organizado por la cátedra Sociología de la Educación de la Licenciatura y profesorado en Ciencias de la Educación, el viernes 20 a las 10 hs se realizará el taller “La palabra como lugar de resistencia”, con la participación de la profesora Celia Sarquís.

El taller será en el Salón Amarillo de la Facultad de Humanidades de la UNCa.

En esta instancia se reflexionará sobre el rol de la palabra escrita, como herramienta de creación y sublimación. Se trabajará a partir de la lectura y conversatorio sobre poemas producidos por víctimas, sobrevivientes y testigos de la última dictadura.