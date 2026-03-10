Derrumbes y niebla: piden circular con precaución en rutas provinciales

La Dirección de Vialidad Provincial informa
En la Ruta Provincial N° 4, a la altura del kilómetro 12, se registra un derrumbe, por lo que personal de Vialidad trabaja en el lugar realizando tareas de despeje y evaluación del sector.
En la Ruta Provincial N° 1, en zona de Las Chacritas, también se produjo un derrumbe, mientras que en otros tramos de esta vía se registran bancos de niebla, lo que reduce la visibilidad. Equipos de Vialidad Provincial realizan tareas de limpieza y despeje de calzada.
Por su parte, la Ruta Provincial N° 42, en la Cuesta del Portezuelo, se encuentra transitable, aunque se recomienda circular con mucha precaución debido a lluvia, presencia de niebla y algunos desprendimientos de material sobre la calzada.
Desde el organismo provincial se solicita a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y respetar las indicaciones del personal que trabaja en los distintos sectores.