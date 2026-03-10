Facebook Instagram RSS
22.7 C
San Fernando del Valle de Catamarca
Inicio Centro Renunció un concejal en el departamento Santa Rosa

Renunció un concejal en el departamento Santa Rosa

Por
Catamarca Provincia
-
















Home Catamarca Renunció un concejal en el departamento Santa Rosa

Ayer, se oficializó la renuncia del concejal de Santa Rosa, Ricardo “Richard” Rosales, quien hasta el momento se desempeñaba como presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD).

En la nota presentada, Rosales manifestó que su decisión obedece a motivos estrictamente personales.

Tras esta dimisión, el Concejo Deliberante seguirá los procedimientos establecidos en su reglamento interno para garantizar la continuidad institucional y definir la incorporación de un nuevo integrante.

De acuerdo con lo estipulado en la normativa vigente, corresponde que asuma la concejal suplente de la lista, Florencia Basualdo, quien ocupará la banca vacante en el cuerpo legislativo.

Artículo anteriorDictaron conciliación obligatoria en el conflicto en Belén
Artículo siguienteDerrumbes y niebla: piden circular con precaución en rutas provinciales
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor

© Creado por Bi&Vi Argentina - CONSULTORA NORTe - Catamarca Provincia Derechos reservados