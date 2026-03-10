La Secretaría de trabajo de la Provincia dictó la conciliación obligatoria en el marco del conflicto desatado en el municipio de Belén, tras un reclamo por aumento salarial por parte de los trabajadores.

La disposición alcanza a las representaciones gremiales de ATE y UPCN y se fijó como fecha para la primera audiencia el día 11 de marzo a las 18 horas en el pabellón N°5 del CAPE.

«Las partes deberán abstenerse de llevar adelante medidas de acción directa o cualquier otra que altere la relación de trabajo normal y habitual, debiendo cesar de inmediato aquellas que se ejercieren con anterioridad a la presente resolución, mientras se sustancie la misma, bajo apercibimiento de aplicar sanciones previstas en la Ley», señala la declaración por parte de la Secretaría de Trabajo.

Como se informó, y como parte del conflicto, los trabajadores realizaron la semana pasada cortes de ruta, y anoche, un grupo de agentes autoconvocados tomó las instalaciones de la intendencia.