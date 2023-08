Desde la Secretaría de Gestión Cultural de la Provincia se organiza una serie de

actividades culturales de convocatoria provincial y nacional que tendrán sede en la

Capital.

En primer lugar, la Final Provincial de la edición 18° de los Juegos Culturales Evita

2023, que este año llevan el lema “Creciendo en democracia”, se realizará el

sábado 26 de agosto a partir de las 14.00 en el Predio Ferial Catamarca.

El certamen cultural convocará a jóvenes y adultos mayores de toda la provincia,

quienes competirán por ser los representantes de Catamarca en la instancia

nacional que se desarrollará en septiembre en Santiago del Estero (adultos

mayores) y en Mar del Plata (adolescentes).

Las disciplinas artísticas en modalidad individual son Canto solista, FreeStyle,

Fotografía, Pintura, Dibujo, Cuento, Poesía, Videominuto, Danza, Teatro

unipersonal, e Historieta; y en la modalidad colectiva son Danza pareja, Conjunto

musical y Teatro. En esta edición se suma la disciplina teatro unipersonal para

adultos mayores y para personas con discapacidad.

De igual manera, se desarrollará el mayor encuentro del teatro independiente de

Argentina. La 37° Fiesta Nacional del Teatro tendrá lugar del 13 al 20 de

septiembre en las provincias de La Rioja y Catamarca. A lo largo de ocho días, las

32 obras seleccionadas se darán cita en las capitales de ambas provincias para

celebrar el teatro independiente argentino.

Finalmente, el Ponchito, la fiesta grande de los chicos, será del 9 al 15 de octubre

en el Predio Ferial Catamarca, con un gran escenario para que niños y niñas de

toda la provincia puedan mostrar su talento artístico. Coincidente con esta fecha,

se desarrollará la 15º Feria provincial del Libro en el Predio Ferial Catamarca, bajo

el lema “Democracia en todas las letras”.

“En el interior provincial, en todas estas actividades, trabajan arduamente: con

mucho tiempo de anticipación vienen preparándose los chicos para estos

eventos”, expresó Daiana Roldán, secretaria de Gestión Cultural, a Radio Valle

Viejo.

“Hay mucha expectativa, tanto con la final provincial de los Juegos Evita como con

el Ponchito, de que haya una participación importante de la provincia aquí en

Capital, para vivir esos programas que son muy importantes”, comentó Roldán.

Por otra parte, aseguró que se espera “ver cómo vive la sociedad de Catamarca

esta Fiesta Nacional del Teatro”. “Es algo muy relevante. De la misma manera, lo

que significa la Fiesta Provincial del Libro para todos. Este año también hay mucha

expectativa de qué escritores y escritoras nos estarán visitando, qué editoriales

vendrán a ser parte de esta feria. Allí, dentro de todo, estamos tratando de

organizar para que la feria sea superior a lo que fue el año pasado. Esperamos

cumplir con este objetivo”.

Asimismo, comentó que también articulan con el Ministerio de Educación:

“Estamos trabajando de manera paralela porque Educación tiene mucho que

brindar en esta feria, se está trabajando en una propuesta”. Con el Ministerio de

Ciencia e Innovación Tecnológica también, “porque no podemos desconocer que la

tecnología ha abarcado un montón y hoy hay otras plataformas para escuchar y

leer que no son las habituales”.

De igual modo, indicó que vienen coordinando con el Consejo Norte Cultura, con

el Consejo Federal de Cultura, con las seis editoriales de la provincia de

Catamarca, escritores, y la Biblioteca. “Es un trabajo diferente, pero con un sector

de la cultura totalmente diferente que no tiene que ver con los artistas. Pero que se

viene trabajando muy bien”.

Roldán aclaró que todavía están abiertas las convocatorias para ser parte de esta

Feria: “Los vamos a recepcionar con mucho entusiasmo para que puedan ser

parte también de estos cinco días. El año pasado nos animamos a una feria de

tres días y este año van a ser cinco. Así también de la Fiesta del Ponchito.

Redoblamos la apuesta y esperamos que sea del gusto de todos”, destacó.

Finalmente, dijo que la Feria del Libro es totalmente gratuita: “Esperamos seguir

con el Ministerio de Cultura a nivel Nación y que la cultura siga siendo accesible

para todos y para todas, que no sea algo privado y que tengamos que pagar para

poder aprovechar la cultura”.