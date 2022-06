LIGA CATAMARQUEÑA

A partir de las 8.00, en las instalaciones del Club San Isidro de Nueva Coneta se jugará la novena fecha del Torneo Anual “Minería con M de Mujer”, certamen que lleva adelante el Departamento del Fútbol Femenino de la Liga Catamarqueña de Fútbol.

Se abre con el local recibiendo a Juventud Unida, en tanto que se cerrará con el cotejo de las punteras San Lorenzo ante Sarmiento.

Programación

8: San Isidro vs. Juventud Unida

9.30: Chacarita vs. Estudiantes

11: Tesorieri vs. Fiel

12.30: Liberal Argentino vs. Villa Cubas

14: Vélez Sarsfield vs. Parque Daza

15.30: Salta vs. Independiente de Huillapima

17: San Lorenzo vs. Sarmiento

Fuente: El Chasqui Digital