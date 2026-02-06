Tras las importantes precipitaciones que recaen sobre el valle central desde anoche, se inundó una estación transformadora de energía.

una cuadrilla de personal de la Ec Sapem está sacando el agua con una bomba para poder trabajar y restablecer el servicio que se ve afectado en gran parte del microcentro.

Por este motivo se encuentra afectada una línea subterránea que sale del palacio municipal, frente a plaza 25 de agosto, y va al centro. También fueron afectadas estaciones en Rivadavia y Zurita, y Sarmiento y Mate de Luna, que ya fueron recuperadas.