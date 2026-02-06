El servicio de recolección de residuos se realiza de lunes a sábados y siempre con el mismo cronograma. Respetar el horario para sacar la basura es fundamental para colaborar con la limpieza de la Capital.

Si respetas el horario, ayudas a evitar el mal aspecto y los malos olores en el barrio. Además prevenis riesgos para la salud tuya y de tu familia.

Recordá sacar los residuos un rato antes del paso del camión por tu barrio o antes de irte a dormir si es que pasa durante la madrugada.

Horarios de los camiones en los barrios: 

-Zona Norte 17hs.
-Zona Sur/Suroeste 01hs.
-Zona Sur/Sureste 05hs.
-Zona Oeste 22hs.
-Zona Centro 22hs.
-Zona Valle Chico 19hs.

Domingos y feriados no hay servicio de recolección. 

Pequeños habitos hacen a una gran ciudad.

Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina
