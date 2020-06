Nos comunicamos con Oscar Contreras, reconocido militante político y social, se lo conoce como un desarrollador y movilizador de experiencias asociativas en búsqueda de generar trabajo y desarrollo local en Catamarca y el Norte grande de la República Argentina, Contreras nos comentó sobre el trabajo que vienen realizando.

Que piensa de las medidas implementadas en la Nación y Catamarca en el marco del coronavirus:

Empezamos sin tener información exacta de lo que se venia y tanto el señor presidente y nuestro gobernador tomaron medidas que al inicio se entendían como muy extremas, por ejemplo el uso del barbijo siendo la primer provincia en disponer uso obligatorio, hasta dejando las recomendaciones de la OMS, desde el inicio acompañamos estas medidas y hoy podemos decir que la provincia tiene 0 casos y la Nación con números muy alentadores, viendo lo que está pasando en la región y el mundo, desde ya que una vida perdida es una catástrofe en cada familia. Pero también pensando en como seguir transitando y conviviendo con el Corona virus, ya que los trabajadores de la economía social día a día necesitan generar ingresos y necesitan producir y vender.

Los aportes del sector público a través de la IFE como lo ve desde su punto de vista:

Como primera medida es importante para vastos sectores de la sociedad y actividades de la economía popular, pero allí también podemos ver que falta mucho para lograr que estos sectores productivos que no son reconocidos puedan ser visibilizados y reconocidos.

A que se refiere con esto:

Podemos ver en estos días en los anuncios que ningún funcionario hablo del sector solo de monotributistas e informales, no pudieron decir economía popular, ni economía social o solidaria, es acá donde el sector debe trabajar y generar estadística, estudios empíricos de los sectores, asociados a universidades para generar información que luego pueda ser analizada y posterior implementación de políticas públicas para fortalecer el sector.

Autogestionando sus trabajos, pero con relación de solidaridad, cooperación y reciprocidad.

Donde hay una economía que crece por necesidad en los intersticios que deja la economía capitalista y el estado.

Que es la economía popular y solidaria:

La EPS es una forma de organización económica donde sus integrantes, individual o colectivamente organizan y desarrollan procesos de producción intercambio y comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades y generar ingresos. El universo es heterogéneo por la actividad y modo de reproducción, artesanos, feriantes, oficios, textiles, gastronomía, regalaría, productores, cooperativas, cuidado de personas.

Cuales son las acciones que está desarrollando en Catamarca:

Se acompaño a vecinos, emprendedores, cuenta propista y cooperativistas que carecían tanto de soportes informáticos, de conectividad y conocimiento a tramitar el IFE, para lo cual compañeros de la línea conformamos un equipo y logramos cargar mas de 200 tramites en línea para postular al beneficio, en este caso eran para productores del interior profundo de la provincia, los cuales están en proceso de liquidación.

También se apoyó a través de profesionales, algunos afiliados y otros amigos a distintas cooperativas, en los aspectos legales y contables, logrando regularizar a 6 cooperativas y 2 asociaciones de productores y también ahora se esta trabajando en clubes deportivos en ayudar a recuperar la personería, siempre considere al club una figura inclusiva en las grandes barriadas, un club abierto son menos jóvenes en la calle.

El trabajo recién empieza lo difícil esta por venir, yo me resisto pensar a la republica como una gran mesa como que la única acción es dar de comer.

Que nos quiere decir con esto:

En primer lugar quiero decir que la emergencia debe ser tratada, pero por responsabilidad hay quienes deben estar pensando como salir y lo digo por que se ve en las redes sociales a legisladores contando cuantos merenderos y comedores asisten, pero propuestas no se ben y los sectores políticos solamente cuentan la leche y el pan, donde por lo contrario desde nuestro espacio político y en particular estoy convencido que esta situación debe sacar nuestro ingenio e innovación, como ejemplo digo si pudimos en casi tres meses armar un hospital, como no podemos plantear otras soluciones para salir de la pandemia y más aun siendo una provincia que tiene todo por hacer, debemos planificar y delimitar prioridades en las regiones.

Como vera la salida será lenta y debemos colaborar con el estado ya que está en juego la proyección de la vida.

Nos quiere dejar un mensaje:

En estos tiempos de Coronavirus que nos obliga a estar en casa, se restringen las tareas y nos quitan ingresos, viene bien un aporte económico del estado.

Necesitamos que la EPS sea reconocida y comprender que con la construcción de otra economía que conviva con las actividades privadas tradicionales y con el estado, vamos a poder gestionar conocimientos para fortalecer territorios solidarios que mejoren las oportunidades para todos y generen la calidad de vida de una sociedad más justa.