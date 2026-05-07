En las instalaciones de la Dirección Provincial de Vialidad, el gobernador Raúl Jalil encabezó la firma del contrato de obra pública con la empresa Hormicat para la construcción del puente de El Pantanillo y obras complementarias sobre el Río del Valle, una infraestructura largamente esperada por los vecinos del Valle Central. Del acto también participó el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo.

El proyecto contempla una estructura de gran magnitud, con 240 metros de largo y 14 metros de ancho, que transformará la conectividad vial entre Valle Viejo y la Capital provincial.

La obra busca mejorar la circulación en la zona sur del Valle Central, permitiendo un acceso más ágil a la ciudad a través de dos corredores estratégicos: la Ruta Nacional 33 y la Ruta Nacional 38.

Además, durante los 12 meses previstos de ejecución, el emprendimiento generará empleo local directo e indirecto, impulsando la economía provincial.

“Esta obra es una apuesta firme por el futuro de Catamarca, una inversión que se traduce en progreso, trabajo y una mejor calidad de vida para todos nuestros ciudadanos”, destacó el director de Vialidad, Fernando Castillo.

El nuevo puente también facilitará el acceso al Aeropuerto Coronel Felipe Varela y optimizará la circulación vinculada al sector productivo e industrial de El Pantanillo, especialmente para el ingreso y egreso de camiones y transporte comercial.

El proyecto también beneficiará directamente a localidades cercanas como Las Tejas y Bajo Hondo, cuyos vecinos reclamaban desde hace años una solución vial de fondo.