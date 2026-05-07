El Senado inició el 137° Período Legislativo y aprobó proyectos vinculados al Bicentenario de Esquiú

La Cámara Alta provincial realizó su primera y segunda sesión ordinaria del año, donde ingresaron 28 iniciativas parlamentarias y se avanzó en propuestas institucionales, culturales e históricas en homenaje al Beato Mamerto Esquiú.

La Cámara de Senadores de Catamarca realizó este jueves su primera y segunda sesión ordinaria del 137° Período Legislativo, oportunidad en la que se aprobaron distintos proyectos de resolución, ley y declaración vinculados a actividades institucionales, culturales e históricas de la provincia, con especial eje en el Bicentenario del natalicio del Beato Mamerto Esquiú.

Las sesiones estuvieron encabezadas por el presidente provisorio del cuerpo, senador Ramón Figueroa Castellanos, en el recinto “Fray Mamerto Esquiú”, donde además se estableció que las sesiones ordinarias se desarrollarán los días jueves a las 10 horas.

Durante la segunda sesión ordinaria tomaron estado parlamentario un total de 28 iniciativas, entre ellas el pliego acuerdo para la designación “en comisión” de Nicolás Rosales Matienzo como Fiscal de Estado de la Provincia, además de un decreto remitido por el Poder Ejecutivo Provincial para su posterior tratamiento por parte de la Cámara Alta.

Actividades institucionales vinculadas al Bicentenario

Con despacho favorable de comisión, el Senado aprobó un proyecto de Resolución impulsado por senadoras y senadores provinciales para disponer que todas las actividades institucionales, culturales, educativas y de extensión desarrolladas por la Cámara durante el presente año estén vinculadas transversalmente a la conmemoración del Bicentenario del natalicio del Beato Mamerto Esquiú, nacido el 11 de mayo de 1826.

La iniciativa establece como eje prioritario la difusión de la dimensión cívica, republicana y democrática del pensamiento y la acción pública de Esquiú, resaltando su compromiso con la organización constitucional, el diálogo político, la paz social, la educación y el bien común.

En los fundamentos del proyecto, la senadora Eliana Soriano destacó la importancia de que el Senado provincial asuma un rol activo en la conmemoración de una de las figuras más trascendentes de la historia catamarqueña y argentina, cuyo legado trasciende el ámbito religioso para proyectarse en la vida institucional y democrática del país.

Asimismo, remarcó la relevancia de incorporar el pensamiento y legado cívico de Esquiú en las actividades impulsadas desde la Biblioteca del Senado junto a estudiantes del nivel secundario, promoviendo la participación juvenil mediante proyectos legislativos con tratamiento parlamentario real. También señaló que las propuestas culturales y recreativas destinadas a jóvenes representan una oportunidad para acercar la figura del Beato a las nuevas generaciones desde una mirada contemporánea e inclusiva.

Documentación oficial

Sobre tablas, el cuerpo legislativo otorgó media sanción al proyecto de ley presentado por el senador Ramón Figueroa Castellanos que dispone que toda la documentación oficial emitida por la Administración Pública Provincial, organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria incluya, hasta el 31 de diciembre de 2026, la leyenda: “1826-2026 Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú”.

La propuesta también contempla incorporar la leyenda en instrumentos fiscales provinciales como estampillas, formularios oficiales y demás soportes administrativos, además de invitar a los municipios de la provincia a adherir a la iniciativa.

Declaraciones

Durante la jornada legislativa, el Senado también aprobó sobre tablas distintas iniciativas de declaración.

Entre ellas, se declaró de Interés Parlamentario, Religioso e Histórico las actividades por el “200° Aniversario del Natalicio del Beato Mamerto de la Ascensión Esquiú” que se desarrollarán en Piedra Blanca, departamento Fray Mamerto Esquiú, iniciativa presentada por el senador Guillermo Ferreyra.

Además, se aprobó la declaración de Interés Parlamentario, Cultural, Social y Legislativo del “Festival de la Tableta”, previsto para el 9 de mayo en Recreo, departamento La Paz, iniciativa de la senadora Débora Romero.

Por su parte, el senador Mario Gershani impulsó diversas declaraciones de interés parlamentario y cultural, entre ellas la XIII edición del “Encuentro de Pueblos Hermanos”, a realizarse en Huaycama; la jornada “Conociendo a Mamerto Esquiú: una experiencia para descubrir”, prevista en el Cine Teatro de Valle Viejo; y la XIII edición del tradicional “Festival del Cosechero”, que tendrá lugar en la localidad de Las Tejas.

Finalmente, la Cámara Alta aprobó la declaración de Interés Parlamentario, Social, Educativo y Cultural del 151° aniversario de la localidad de Recreo, departamento La Paz, celebración prevista para el próximo 9 de mayo, también impulsada por la senadora Débora Romero.