La licencia solicitada por el intendente de Recreo (La Paz), Luis Polti, generó internas

en ambos bandos, es decir que tanto el oficialismo como la oposición dejaron ver las

diferencias que mantienen. El lunes, como se publicó, la interna se dio en el

oficialismo, dado que la presidente del Concejo Deliberante, Melisa Herrera junto a su

compañero de banca plantearon la posibilidad de suspender al jefe comunal, pero

ahora las diferencias se dieron en la oposición, pues el exintendente de Juntos por el

Cambio, Roberto Herrera le apuntó a la concejal de su mismo partido, Marcela

Contreras.

En ese orden de cosas, Roberto Herrera expresó que “desde diciembre a la fecha

hubo una serie de acontecimientos negativos en nuestra sociedad, adonde ha

reinado la violencia, la persecución y la intolerancia en todo sentido”, trayendo a la

memoria el reciente hecho en el que una enfermera fue amenazada de recibir

sanciones por haber solicitado barbijos.

En referencia al audio viralizado sobre la reacción de “Lula” Polti, Herrera dijo que “ha

quedado muy al desnudo que ese es su ADN, ese es el ADN de los Polti, el maltrato,

así lo hacía su hermano Daniel Polti cuando era intendente, ellos se encargan de

violentar constantemente, de atropellar y de no respetar ni a la mujer, ni a los

empleados ni a nadie”.

Sobre la violación de la cuarentena de Polti, el exintendente expresó “es un acto de

inconsciencia” y que el pedido de licencia presentado por los abogados fue como

diciendo que cuando cometió la violación de la cuarentena fue cuando estaba de

licencia. “Cada paso que dan se enlodan más, cada paso que dan violentan, no

respetan”, expresó.

Luego, al evaluar el accionar de los ediles radicales Mario Márquez y Marcela

Contreras sobre la presentación del pedido de licencia, Herrera fue contundente al

señalar que “les pido que renuncien a la concejalía y que la UCR pida la desafiliación

y que ambos renuncien al cargo porque no nos están representando, no están

defendiendo a los lapaceños, no están levantando la voz del 41 por ciento de los

votantes que le dijo no a Polti”.

“Cuando hay conveniencia económica no interesan los principios”, enfatizó.

Por otra parte, el referente del radicalismo recreíno sostuvo que las autoridades de la

provincia “deben tomar cartas en el asunto, no soy quien debe decir qué debe

suceder, pero sí creo que no puede pasar desapercibido el maltrato de un intendente,

no puede pasar ignorada esta situación de un intendente que se fue a pescar en

plena pandemia”.

Consultado Herrera en radio Valle Viejo sobre si se puede dar una posible

intervención a la comuna, expresó que “todo es posible, no se puede seguir en esta

situación, esto quizás suena mal que lo diga un exintendente, pero alguien lo tiene

que expresar, con esto no estoy anhelando ser yo quien pueda postularse o no en

caso de haber una intervención”.

“Se cayeron las caretas de una interna feroz”

Marcela Contreras, concejal del FCS en Recreo, salió a cuestionar los planteos

realizados por la presidente del CD, Melisa Herrera al señalar que le “falta lectura” de

la Carta Orgánica, seguidamente hizo un relato de cómo fueron las reuniones en el

CD recreíno, adonde se les informó la licencia de Luis “Lula” Polti.

Sobre este punto, recordó lo que establece la Carta Orgánica y que “muchas veces

me ha tocado ser relevo eventual del señor Herrera –por el exintendente- lo cual se

me notificaba cuando estaba volviendo de sus vacaciones, imagínese qué diferencia

hay entre antes y hoy”.

A su vez, Contreras sostuvo que lo que pasó en el CD fue que “se cayeron las

caretas de una interna feroz dentro del Partido Justicialista, entre la presidente del

partido, un concejal y el intendente de Recreo”.

En lo que refiere a la violación de la cuarentena y la situación ocurrida con la

enfermera, la edil opositora puntualizó que “Melisa Herrera no puede emitir opinión

sobre mí, sobre lo que pienso, yo estoy en total desacuerdo con las conductas del

intendente Polti”, remarcando que “no voy a destituir a nadie que no tenga prueba, si

tengo las pruebas, obviamente, que voy a accionar, vamos a confeccionar las

comisiones de juicio político y todo lo que corresponde y esté incluido en la Carta

Orgánica”.

“Al CD no ha llegado ninguna denuncia, la presidente a nosotros nunca nos dijo y

nos habló de una denuncia (…) yo estoy en contra de esto como mujer, como

médica, pero aquí hay una inacción de la presidente del CD”, enfatizó.

Finalmente, Contreras dijo en Cae el Telón que esperarán tener las denuncias contra

Polti, dado que, según manifestó, “nosotros somos gente clara, honesta”.