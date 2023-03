Iván Sarquís, abogado de la familia del ministro Juan Carlos Rojas, lamentó que en la Justicia provincial “no hay garantías de un proceso justo” y adelantó que buscarán la manera de llevar el expediente a la órbita nacional. “El encubrimiento es evidente. El rol del Ministerio Público garantiza la impunidad”. Comentó

Sarquís fue consultado respecto al dictamen del fiscal Miguel Mauvecín, quien decidió no formular acusación en el jury contra el fiscal Laureano Palacios al considerar que no hubo irregularidades en la causa. “No conozco los fundamentos y no quiero limitarme a la nota periodística, pero creo que la performance del Ministerio Público al inicio de la investigación garantizó que el crimen de Juan Carlos Rojas hoy siga impune. Si esta situación se mantiene en el tiempo, el desempeño del Ministerio Público habrá sido exitoso: va a mantener al criminal lejos de la mirada del estrépito público y las manos de la Justicia”, reclamó el abogado.