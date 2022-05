LIGA CATAMARQUEÑA – FEMENINO

“Las Legendarias” cerraron la fecha con otra victoria sobre Tesorieri, que era su escolta, y están con puntaje ideal en el torneo.

El Departamento del Fútbol Femenino disputó íntegramente la sexta fecha del Campeonato “Minería con M de mujer”, donde San Lorenzo volvió a golear y se mantiene como “solitario” puntero. Las chicas del barrio Los Ejidos tienen puntaje ideal y parece que este certamen no se les escapa.

Otro de los datos de la fecha fue que Liberal Argentino mantiene su valla en 0, en tanto que fue la primera victoria de Vélez.

Con sus triunfos, Sarmiento y Parque Daza se posicionaron como escoltas, desplazando de ese privilegio a Tesorieri, que cayó ante las líderes.

Otro de los que viene bien es Villa Cubas, que volvió a ganar.

Resultados

Fiel 5 – Juventud 0

Villa Cubas 1 – San Isidro 0

Parque Daza 2 – Chacarita 0

Sarmiento 1 – Independiente (H) 0

Vélez Sarsfield 1 – Rivadavia 0

Salta Central 0 – Liberal 0

San Lorenzo 5 – Tesorieri 0

Posiciones

San Lorenzo, 18 pts.

Sarmiento y Parque Daza, 12

Liberal, 11

Villa Cubas y Tesorieri, 10

San Isidro, 9

Salta, 8

Estudiantes y Fiel, 7

Chacarita, 6

Independiente, 4

Vélez y Juventud, 3

Rivadavia 0

Próxima fecha – 7ma

Juventud vs. Estudiantes

San Isidro vs. Fiel

Chacarita vs. Villa Cubas

Tesorieri vs. Parque Daza

Rivadavia de Huillapima vs. Sarmiento

Salta Central vs. Vélez Sarsfield

San Lorenzo vs. Liberal Argentino.

Libre: Independiente de Huillapima.

Fuente: El Chasqui Digital