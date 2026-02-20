El Ministerio de Salud de Catamarca informó que, para la inscripción de estudiantes al ciclo lectivo 2026 en todos los niveles educativos, el único documento exigido es la Libreta Sanitaria, conforme a lo establecido por la Resolución N° 001/2024 de los ministerios de Salud y Educación.

Desde la cartera sanitaria explicaron que la presentación de la Libreta —con datos del alumno, controles médicos y calendario de vacunación— garantiza el derecho a la educación y evita demoras o confusiones en el proceso de inscripción. Las familias podrán completar o presentar la documentación hasta el 31 de mayo.

Asimismo, se aclaró que no deben solicitarse certificados adicionales, ya que los requisitos de salud escolar incluidos en la Libreta se basan en la normativa vigente y en evidencia científica avalada por sociedades médicas de pediatría y medicina familiar.



Controles según nivel educativo

NIVEL INICIAL (3 Y 4 AÑOS)

Se requiere examen clínico completo (estado nutricional, desarrollo, lenguaje y sistema músculo-esquelético), calendario de vacunas al día, estudios de laboratorio (Chagas y coproparasitológico) y controles por especialistas en oftalmología, odontología y audición.

INGRESO A NIVEL PRIMARIO (5 Y 6 AÑOS)

Examen clínico general, control de vacunas correspondientes a la edad y evaluaciones en visión, salud bucodental y audición.

En 2° a 6° grado solo se solicita el certificado de examen clínico en la Libreta, sin estudios complementarios si los controles de ingreso están completos.

INGRESO A NIVEL SECUNDARIO (11 Y 12 AÑOS)

Examen clínico, calendario de vacunación hasta los 11 años, controles en odontología, oftalmología y audición, y serología para Chagas.

De 2° a 6° año, únicamente certificado clínico en la Libreta, sin nuevos estudios si los controles iniciales están realizados.

El Ministerio reiteró que el control del calendario de vacunas es obligatorio en todos los niveles y recordó a las familias la importancia de realizar los chequeos con anticipación en los centros de salud habilitados.