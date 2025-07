Responde a una estrategia de prevención de enfermedades respiratorias, especialmente teniendo en cuenta la situación epidemiológica de la provincia, para evitar la propagación de estas patologías en la sociedad.

El Ministerio de Salud de la provincia recuerda y solicita a la comunidad, la importancia del uso del barbijo al momento de asistir a los centros de salud.

Cabe mencionar que esta medida responde a una estrategia de prevención de enfermedades respiratorias, especialmente teniendo en cuenta la situación epidemiológica de la provincia, para evitar la propagación de estas patologías en la sociedad.

Además, es muy importante el correcto lavado de manos con agua y jabón después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al baño o cambiar pañales.

En el caso de presentar síntomas, se recomienda el uso de barbijo o cubreboca para atender a los bebés (cambiarlos, preparar o darles la comida, bañarlos tenerlos en brazos, jugar con ellos).

Aunque los días están fríos, es conveniente ventilar todos los ambientes a diario, como así también encender y apagar los braseros y estufas a leña fuera de la casa. En este sentido, tampoco se debe usar el horno o las hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente ya que consume el oxígeno, es ineficiente y es caro.

El equipo de Salud también hace hincapié en la importancia de no colocar recipientes con agua sobre la estufa, cocina u otra fuente de calor porque la humedad favorece el desarrollo de hongos.

Para finalizar los médicos explican que no se debe usar remedios caseros, mucho menos medicación sin prescripción médica, especialmente en bebés y niños, ya que hacerlo podría dificultar un diagnóstico correcto, empeorar el cuadro o producir una intoxicación grave.

Otras recomendaciones:

• No arrojar al fuego plásticos, goma o metales porque desprenden gases y vapores tóxicos.

• No fumar y mantener los ambientes libres de humo.

• Hacer reposo en la casa mientras duren los síntomas.

• Cubrir la boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el pliegue del codo para evitar contagiar a otros.