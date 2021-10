En la Capital llegó el turno del incremento salarial a empleados del programa

Catamarca Ciudad Trabaja (CCT) y contratos de locación de obra.

Ayer el alcalde Gustavo Saadi, anunció que el personal que se encuentra prestando

servicios en ambas situaciones de revista, tendrán un incremento en consonancia a

lo acordado para los de planta permanente: 12 por ciento en dos partes. Además,

anunció que se contrató un servicio de atención médica de emergencia para los

trabajadores del CCT.

“Estamos llevando adelante una administración responsable, que nos permitió

cumplir con todos los compromisos, a pesar de las enormes dificultades económicas

y la situación por todos conocida que generó la emergencia sanitaria” dijo.

A la vez, destacó que “en ese marco, no sólo logramos llevar respuestas a los

vecinos y avanzar con importantes obras, sino que otorgamos a los municipales

capitalinos, el aumento de sueldos más importante de la Provincia y uno de los

mejores en el sector público de todo el país. Por eso me pareció justo hacer un

esfuerzo más y asegurarnos de que la mejora también alcance al programa

Catamarca Ciudad Trabaja y contratos de locación de obra”.

El jefe comunal comentó que se decidió el aumento, tras evaluar la situación con los

secretarios Fernando Monguillot (Gobierno), Juan Marchetti (Hacienda) y Alberto

Natella (Desarrollo Humano) y detalló que la mejora se efectivizará en dos partes: 6

por ciento cuando perciban los pagos de octubre y el otro 6 por ciento con los pagos

correspondientes al mes de noviembre.

De esta forma, Saadi aclaró que ese 12 por ciento es sumado al 35% que se otorgó

como primer incremento salarial en este año, lo que lleva a los beneficiarios del CCT

y contratados a un 53% de aumento en lo que va del año. “Sé que es difícil, que la

inflación es compleja, pero estamos dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios,

para que el trabajador esté un poco mejor” dijo en diálogo con Mirada Ciudadana.

Por otro lado, comentó que beneficiarios y beneficiarias del CCT comenzaron a

contar con cobertura médica que por primera vez los contempla.

“Es una amplia cobertura, que les garantiza consultas con una importante red de

especialistas sin pago de plus, servicios complementarios de diagnóstico, ecógrafo

propio de última generación y descuentos en medicamentos del 40 por ciento en

medicamentos” indicó.

El alcalde detalló que a ello, se le suman “prácticas de kinesiología y fisioterapia,

consultas odontológicas, consultas con nutricionistas y estudios fonoaudiológicos;

como también atención de urgencias y emergencias, consultas médicas las 24 horas,

enfermaría a domicilio, visitas médicas y traslados de urgencia y programados”.

