Música

“Hola Jimin, soy Ryan Gosling. Me di cuenta de que el traje que usas en tu video musical es el mismo que el de Ken en la película de Barbie”, dijo Ryan en un vídeo publicado en la página oficial de Twitter de la película de Barbie. “Tengo que reconocértelo: tú lo llevaste primero. Definitivamente lo llevaste mejor y hay un código tácito de Ken que dice que si muerdes el estilo de otro Ken, tienes que darle tu posesión más preciada”.

Ryan le ofreció a Jimin “la guitarra de Ken” como su “humilde ofrenda”, explicando: “Ken realmente no toca de todos modos, así que… será mucho mejor en tus manos”.

Had to give Jimin this 🎸 for his KEN-RGY! (*previously recorded*) pic.twitter.com/bxfFqkmpsn

— Barbie Movie (@barbiethemovie) July 19, 2023