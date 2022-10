Capayán

En la tarde noche de ayer, en la localidad de Chumbicha en el departamento Capayán, se realizó una marcha alrededor de la plaza principal, para pedir dejar de ser avasallados la educación pública. Ya que el Sr. Gobernador cedió el predio perteneciente al ministerio de educación al Obispado, sin ninguna notificación a las autoridades de la institución.

Desde entonces comenzaron los mal tratos y destratas, de manera tal que constantemente nos están hostigándonos, para usar el espacio, los baños hacia los docentes y alumnos.

Salimos en protesta ya que nosotros tenemos parados la construcción de nuestro edificio, desde mas de 4 años y no dan una solución, parece que el Sr. Gobernador se olvida que en la provincia la educación pública es primordial y esencial porque brinda la posibilidad a todos los comprovincianos en general y para todos los capayense en particular. Agregó

Sabemos que hoy llega el Sr. Gobernador a inaugurar obras en el Instituto Privado Clorinda Orellana Herrera, vamos a estar presentes para preguntarle, así como tiene fondos para otorgarle a una institución priva, que nos explique porque no lo hay para nuestro IES.

Estamos literalmente en la calle, porque el Pbros. Segura, nos envió un contrato donde nos dicen que en cualquier momento ellos pueden disponer de las instalaciones, si no cumplimos con algunas de arbitrariedades que ellos impusieron.

De no obtener una solución definitiva al problema, nos declaramos en lucha permanente y nos manifestaremos frente del colegio todos los días que sea necesario. Manifestó una docente del IES.

