Desmiento de manera terminante y categórica las manifestaciones vertidas en redes sociales por quien fuera intendente de Bañado de Ovanta, Ramón Elpidio Guaraz, hoy condenado con sentencia firme a nueve años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad agravada.

La causa fue tramitada con pleno respeto al debido proceso legal, con intervención de todas las instancias judiciales correspondientes, incluida la Corte de Justicia de Catamarca, que confirmó la condena y ordenó su detención. No existe persecución alguna ni arbitrariedad: existe una verdad judicial firme, probada y definitiva.

Las declaraciones públicas del condenado constituyen un intento inadmisible de desacreditar al Poder Judicial, de confundir a la sociedad y revictimizar a quien fue víctima de cada hecho juzgado y probado. Resulta especialmente grave que se pretenda reabrir, por vías mediáticas, un debate que fue resuelto conforme a la ley y a las garantías constitucionales.

Como Vicegobernador de la Provincia de Catamarca, reafirmo mi compromiso indeclinable con el Estado de Derecho, con la independencia del Poder Judicial y con el respeto irrestricto a las sentencias firmes, que deben cumplirse sin condicionamientos ni presiones de ningún tipo.

Expreso mi solidaridad con la víctima y su familia, y exhorto a la responsabilidad institucional y social en el tratamiento de estos hechos, en resguardo de los derechos humanos, de la dignidad de las personas y del respeto a las decisiones de la Justicia.