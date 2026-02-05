La Selección Argentina ya definió su centro de operaciones para la próxima Copa del Mundo 2026: Kansas City, según informó AFA en sus redes oficiales.

La delegación dirigida por Lionel Scaloni eligió hacer base en dicha ciudad de Estados Unidos tras una serie de visitas técnicas realizadas por el staff de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para garantizar las mejores condiciones para el equipo.

El preparador físico, Luis Martín; el preparador físico Alterno, Juan Tamone; y los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas, viajaron para acordar una base y llegaron a la conclusión que Kansas City sería el mejor lugar para afrontar la competencia teniendo en cuenta las distancias entre ciudades y las comodidades para la delegación.