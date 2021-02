Desde el 1 de enero se encuentra en vigencia el Plan Básico Universal obligatorio

(PBU) que brinda servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet fija y tv

por suscripción con un precio a partir de $150.

Este plan que busca “favorecer la universalización del acceso entre los sectores con

menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de

argentinos”, según autoridades del Gobierno Nacional, alcanzaría a unos 110 mil

catamarqueños.

Así lo dio a conocer el delegado del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom),

Rubén Dusso. En declaraciones a Radio Nacional Catamarca, Dusso mencionó que

este plan estará disponible para “potencialmente son unos 110 mil catamarqueños y

catamarqueñas, aproximadamente. Pueden ser jubilados, pensionados, inclusive

(personas) cuyo ingreso no supere los dos sueldos mínimos vital y móvil”.

Dusso comentó que desde el año pasado se vienen contactando con las empresas

prestadoras de servicio. También destacó que actualmente las empresas “estaban

esperando los diferentes instructivos en cuanto a cómo dar los planes y la forma

operativa de implementarlos en los sistemas locales para que la gente pueda hacer

los trámites. Ya comenzamos hace tiempo. Todos los días estamos arriba de cada

cosa que sale y que es en beneficio de los usuarios. Siempre estamos propiciando

los proyectos que puedan mejorar la conectividad para los catamarqueños y

catamarqueñas”.

Dusso, además, indicó que por estos días “necesitamos resolver los problemas que

hoy existen en un ámbito de pandemia, donde no queremos que las empresas dejen

de ganar dinero, sino que sigan ganando dinero, que puedan hacer inversiones, pero

que también le pueda llegar la conectividad a quienes hoy necesitan. O si bien

pueden acceder, les quita mucho de sus ingresos para poder hacerlo”.

En otro tramo, remarcó que en Enacom “comprendemos que la conectividad, desde

que en agosto, aproximadamente, del año pasado se decretó como servicio público

esencial, creemos que así como en el ante pasado la energía lo fue para generar el

progreso con industria y fábricas, hoy lo es la conectividad”.

Cabe mencionar que días atrás Dusso se reunió con la directora provincial de

Defensa del Consumidor, Florencia Agüero Birocco, y analizaron las acciones para

complementar y coordinar esfuerzos entre ambos organismos a fin de efectivizar el

cumplimiento de las recientes reglamentaciones.

Los detalles del PBU

Quiénes podrán acceder

– Jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos.

– Trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o

igual a dos salarios mínimos, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y

de la Asignación Universal por Embarazo.

– Beneficiaros de pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos

salarios mínimos, Monotributo Social, trabajadores y trabajadoras monotributistas

inscriptos e inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere

dos salarios mínimos y seguro de desempleo.

– Los beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de

Casas Particulares.

– Usuarios y usuarias que perciban una beca del Programa Progresar.

– Personas desocupadas o en la economía informal y de programas sociales, en

todos los casos incluidos sus hijos de entre 16 y 18 años.

– Clubes de barrio y de pueblo registrados, asociaciones de Bomberos Voluntarios

registrados, entidades de bien público sin fines de lucro y organizaciones

comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal.

Los objetivos

La reglamentación de la Prestación Básica Universal obligatoria (PBU) es una

“inequívoca señal de política pública dirigida a sostener la asequibilidad a servicios

esenciales para millones de argentinas y argentinos beneficiarios de planes sociales”,

afirmaron desde Jefatura de Gabinete.

Para el Gobierno Nacional, esta medida se inscribe en una “política inclusiva con eje

en la incorporación de la reglamentación asimétrica del DNU 690/20, reclamada por

PyMEs y cooperativas y planteada por el presidente Alberto Fernández; la

implementación del Fondo de Servicio Universal al servicio de la conectividad de

barrios poulares, zonas rurales y semirrurales y la plena marcha del Plan Conectar; y

la formalización del Reglamento de Compartición de Infraestructuras Pasivas, que

habilita marcos de competencia en un sector cuyas redes e infraestructuras son

esenciales para la producción, el trabajo y la vida cotidiana”.

