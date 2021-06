El referente de la Unión Cívica Radical (UCR) y de la línea interna Morada, Roberto

Gómez, hizo referencia al tema político.

En alusión al avance del diputado provincial Víctor Luna, quien dejó entrever la

posible reelección del senador nacional Oscar Castillo por su “experiencia”, Gómez

dijo: “Primero es importante ubicarnos en el proceso sanitario en que estamos.

Nuestro sector (por Morada) está hablando con otros sectores políticos, lo venimos

haciendo y vamos a seguir trabajando dentro de la política hablando con los sectores

y actores políticos por lo que se viene”.

Remarcando que lo importante es que habrá Primarias Abiertas, Simultáneas y

Obligatorias (PASO) dentro del radicalismo y que desde hace tiempo no se daba un

proceso interno, comentó: “Creo que va a ser importante, la gente va a tener la

posibilidad de elegir quien nos represente a nivel nacional, provincial y en cada

departamento”. Morada, adelantó, “va a participar de las PASO”.

“Estamos hablando con sectores y actores importantes de la política para poder estar

presentes en la PASO y presentar una nueva opción para los catamarqueños”,

remarcó.

En el comunicado de prensa, con respecto al tema sanitario, Gómez sostuvo que hay

que hacer un análisis desde varios puntos.

“Entiendo que se hicieron cosas importantes, como la puesta en funcionamiento del

Hospital Monovalente Carlos Malbrán, pero creo que en algunos momentos hemos

tenido algunas falencias. Hay que decir lo bueno, pero también hay que decir lo que

ha pasado, no sé si malo, pero que se debe mejorar” para que los catamarqueños

tengan mejor salud.

Entre estas falencias, el referente de la UCR puso como ejemplo que se tardó un año

y medio en adquirir un tomógrafo sabiendo que el principal órgano afectado es el

pulmón. Hizo mención además al cansancio del personal de salud.

“Necesitamos reprogramar todo lo que está pasando en la provincia, hay que trabajar

sobre eso. Lo que pasó, pasó. Hoy nuestros catamarqueños necesitan otro tipo de

atención, creo que eso lo podemos hacer hablando con la comunidad científica, con

el Círculo Médico, con el Colegio de Kinesiólogos”, dijo Gómez.

Al mismo tiempo, recordó que estuvo en un principio en las conversaciones del COE

Provincial, pero que después no participó. Esto, dijo, es porque una cosa es que se lo

convoque para dar ideas, pero que diferente es “ir a un lugar adonde le decían ‘esto

se va a hacer y se va a hacer’”.

