Es el primer adelanto de un nuevo álbum de música country, Look Up, que se públicará el 10 de enero.

El disco tiene 11 canciones compuestas por Ringo Starr junto a T Bone Burnett, Billy Swan y Bruce Sugar, es su primer álbum completo en estilo country en más de 50 años y su primer LP desde 2019.

“Siempre me gustó la música country. Y cuando le pedí a T Bone que me escribiera una canción, ni siquiera pensé en ese momento que sería una canción country, pero por supuesto que lo fue, y era tan hermosa”, dijo el baterista de los Beatles en un comunicado. “Había estado haciendo EP en ese momento, así que pensé que haríamos un EP country, ¡pero cuando me trajo nueve canciones supe que teníamos que hacer un álbum! Y estoy muy contento de haberlo hecho. Quiero agradecer y enviar paz y amor a T Bone y a todos los grandes músicos que ayudaron a hacer este disco. Fue un placer hacerlo y espero que sea un placer escucharlo”.

Ringo compartió el single principal “Time On My Hands”, escrito junto a Paul Kennerly, el coproductor Daniel Tashian y Burnett, la canción trata temas de corazones rotos y cómo mantenerse resiliente después del final de una relación.

[embedded content]