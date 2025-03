Música

Tras varios meses de misterio, fuentes cercanas a la gira de reunión de Oasis revelaron quiénes serán los músicos que acompañarán a los hermanos Gallagher. La banda de Manchester regresa a los escenarios con una combinación de miembros históricos y un nuevo baterista.

En el bajo estará Andy Bell, integrante de Oasis desde 1999 en reemplazo de Paul “Guigsy” McGuigan hasta su separación en 2009. Posteriormente, siguió a Liam en Beady Eye.

Además, volverá a la guitarra Gem Archer quien se incorporó en 1999 en reemplazo de Paul “Bonehead” Arthurs. También colaboró tanto de Beady Eye como de High Flying Birds.

El otro guitarrista será Paul “Bonehead” Arthurs, un histórico de la banda y colaborador habitual de Liam Gallagher en su carrera solista.

La gran sorpresa de la alineación es la incorporación de Joey Waronker en la batería. Waronker trabajó con Beck, R.E.M., Roger Waters y Atoms for Peace, y recientemente fue parte de la gira de Liam Gallagher con John Squire.

Poco después de la filtración de la formación de la banda, Liam recurrió a X para expresar: ““NME, decime quiénes son tus fuentes que te siguen dando información sobre Oasis y te doy una entrevista exclusiva sobre la próxima gira de Oasis”. Luego explicó: “No es la revelación de la alineación lo que me preocupa. Me preocupa más la frase donde dice una fuente cercana a la banda y la gira, eso es lo que realmente me preocupa”.

Hace unos días, el menor de los Gallagher había bromeado sobre la alineación de la banda: “Aquí lo tienen: Peppa Pig en la batería, Beto y Enrique en guitarra y bajo, Finger Bobs en el teclado, y obviamente yo y Rkid. Espero que eso lo aclare todo. No puedo esperar para verlos. ¿Quién dice que el rock and roll está muerto?”.

Here we have it Peppa pig on drums Bert n Ernie on lead guitar n bass finger bobs on keyboard obv me n Rkid hope that clears everything up can’t wait to see you all who’s says RnR is dead LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) March 5, 2025