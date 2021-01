Reto viral (diabólicamente complicado): Encontrar la torta a la que le falta un pedacito

25 enero, 2021 17:28

Se conoció un nuevo reto visual en las redes sociales que está complicado a muchos usuarios y no lo pueden resolver rápidamente.

Las redes sociales son un lugar para compartir fotos, videos y nuestro día a día. En época de confinamiento se pusieron de moda los retos visuales que sirvieron para divertir a muchos usuarios, además de ayudar a ejercitar la mente.

Cada vez son más complicados y cada vez mas usuarios se ponen a intentar descifrar los retos visuales. Aunque muchas veces terminan causando varios dolores de cabeza.

Anímate a lograrlo. La clave para que puedas resolverlo es que no pierdas la paciencia, ni la concentración.

Esta vez te traemos un nuevo reto viral que consiste en encontrar entre los deliciosos acompañamientos y condimentos y el pastel que ya alguien le dio un mordisco. Si tenés ganas de pasar el rato y probar resolver este desafío te va a ayudar también a ejercitar tu capacidad visual y concentración.

Para sumarle un poco de dificultad al desafío viral de esta oportunidad, te proponemos resolverlo en menos de 9 segundos.

Te ayudamos con una ayuda de como hay que intentar resolverlos, acordate de prestar mucha atención a cada uno de los detalles que componen a esta imagen. Lo que tenes que hacer es ir mirando desde los costados hacia el cetro.

Si no lo pudiste resolver, quédate tranquilo que no sos el único. Muchos usuarios de internet fracasaron en encontrar el pastel mordido. Abajo tenes la respuesta, para que no te quedes con la intriga.

Y si no te sale en menos del tiempo estipulado, pero lo pudiste resolver no desesperes has estado muy bien. Es bastante difícil de resolver.

