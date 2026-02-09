Morgan McSweeney, jefe de Gabinete del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, presentó este domingo su renuncia al cargo a raíz del escándalo provocado por la difusión de los vínculos del ex embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, con el conocido financista Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores.

Mandelson, según supo la Agencia Noticias Argentinas a través de publicaciones de la prensa británica, fue despedido de su cargo diplomático tras conocerse sus vinculaciones con Epstein, una función a la que llegó con el respaldo de McSweeney, un protegido político del primer ministro Starmer y figura clave del gabinete laborista británico.

McSweeney renunció tras admitir que apoyó personalmente la candidatura del exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, a la sede diplomática del Reino Unido en el país norteamericano y asumió la plena responsabilidad de la decisión.

«Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dimitir del Gobierno. La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue errónea. Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y la confianza en la propia política», indicó McSweeney en una carta enviada a los medios británicos.

La difusión del último lote de archivos del financista Epstein, acusado de tráfico sexual de menores por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, confirmó que Mandelson era uno de los políticos más relacionados con el caso, lo que motivó que la Policía británica inicie una investigación penal.