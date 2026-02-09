El gobierno mexicano anunció el domingo el envío a Cuba de dos buques de la Armada con más de 800 toneladas de alimentos y productos de higiene. Este gesto se produce en un contexto de evaluación de vías diplomáticas para restablecer los suministros de petróleo a la isla y evitar los aranceles impuestos por Washington a los países que envían crudo a Cuba.

La ayuda humanitaria se da en un momento de creciente tensión debido al endurecimiento del cerco comercial a Cuba por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha mostrado preocupación por la situación en la isla y ha mantenido un enfoque cauteloso ante el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

En un comunicado emitido por la cancillería, se precisó que uno de los buques transporta 536 toneladas de víveres, que incluyen leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijoles, arroz, atún, sardinas y aceite vegetal, además de artículos de higiene personal. El segundo buque lleva más de 277 toneladas de leche en polvo.

Ambas embarcaciones zarparán desde la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México.

Desde el inicio de esta crisis, Sheinbaum ha expresado su inquietud por el agravamiento de la situación en Cuba tras las decisiones anunciadas por Trump el mes pasado. La semana pasada, la presidenta informó que se estaban realizando gestiones diplomáticas para reanudar los envíos de petróleo, al tiempo que se enviaría ayuda humanitaria.

«No queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo», indicó Sheinbaum.

Antes del anuncio de Trump, la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) había suspendido en enero los envíos de crudo a Cuba, aunque no se han especificado las razones de esta decisión.

Esta suspensión se produjo en un momento crítico para el gobierno cubano, ya que Venezuela, que solía ser su principal proveedor energético, también había detenido sus envíos tras la operación militar estadounidense en Caracas que buscaba capturar al entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa.

De acuerdo con expertos internacionales, el gobierno de Maduro, un aliado cercano de Cuba, enviaba alrededor de 35.000 barriles diarios a la isla, mientras que Rusia contribuía con 7.500 barriles al día. Desde enero hasta septiembre del año pasado, México había enviado a Cuba un promedio de 19.200 barriles diarios, de los cuales 17.200 eran de crudo y 2.000 de productos derivados, según registros de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez, afirmó que la petrolera tenía un único contrato con Cuba desde 2023, que generó ventas por 367 millones de dólares. Durante 2025, los envíos de crudo de México a Cuba alcanzaron un total de 496 millones de dólares, y Cuba no tiene facturas pendientes conforme al contrato.