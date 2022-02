A las 09:20 de la mañana de este martes, el chofer de un remis se encontraba trabajando y circulaba con pasajeros en pleno microcentro catamarqueño, cuando empezó a sentirse mal y sufrió un ataque cardíaco.

Según manifestó el pasajero, el conductor de 50 años paró la marcha cuando transitaban por calle Rivadavia antes de llegar a calle Rojas y le dijo «no doy más, me falta el aire» y estacionó. El pasajero bajó a sus hijas y mientras llamaba al SAME, detuvo a un compañero de Sosa y juntos lo llevaron al Sindicato de Camioneros de Catamarca, donde Sosa fue atendido por médicos del SAME que hicieron todo lo posible por salvarle la vida.

El pasajero también manifestó «cuando me buscó de mi domicilio, no me dio señales de que se sentía mal ni nada, el recorrido fue normal, hasta que se detuvo solo».

Un compañero de Sosa, relató que ya había sufrido episodios similares y le habían colocado un stent, además, fue Covid positivo, pero volvía a trabajar en el remis para ganarse la vida.

Foto. El Esquiu