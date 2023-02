Los casos de dengue siguen en ascenso en las provincias vecinas de Catamarca y

los equipos de salud continúan trabajando en la prevención de esta enfermedad.

Desde la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de la Capital, explicaron que

la preocupación radica en la circulación de distintos serotipos, diferentes al que

hubo años atrás en nuestra provincia.

“Hoy seguimos porque en las provincias vecinas los números no lo estarían

favoreciendo con la cantidad de contagios que están teniendo”, expresó la

subsecretaria Ana Fernanda Lagoria, en diálogo con radio Nacional Catamarca.

“La preocupación y la alerta permanente es que nuestra provincia cundo tuvo el

brote grande de dengue figuraba un solo serotipo predominante, el serotipo 1. Hoy

estamos en alerta porque si bien el que haya tenido dengue está inmunizado para

ese serotipo, pero no para el resto de los serotipos y sabemos que países vecinos

como Paraguay, Bolivia, Brasil que básicamente ya tienen serotipo endémico que

son distintos al 1”, explicó Lagoria y agregó: “Nuestra preocupación es que si

algunas personas hayan venido de esos lugares o haya concurrido a las provincias

vecinas es poder captar si son dengue tipo 1 u otro serotipo que si complicaría la

salud de las personas”.

En este marco, la subsecretaria indicó que están trabajando con una planificación

semanal para recorrer los diferentes barrios de la Capital: “Si nos pudieran dejar

entrar al domicilio, como mantener limpio y por lo menos sin agua la periferia y

dentro de la casa. Y no olvidar que no solo es el patio, adelante, atrás y la periferia

sino también los techos de los domicilios que hoy ya se han convertido en depósito

y más de depósito de agua”.

De igual manera, el Ministerio de Salud de la provincia trabaja reforzando las

acciones de prevención, para evitar la proliferación del Aedes Aegypti en los

hogares, y eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor de Dengue, Zika y

Chikungunya.

Desde el lunes 27 de febrero al viernes 3 de marzo, la Dirección de Control

Integral de Vectores y Zoonosis continuará trabajando en el Barrio Terebintos

Sector Sur Etapa 3: 48vv., 23vv., 26vv., 50vv., 26vv., 56vv. y Magisterio. También,

Barrio Terebintos Sector Sur Etapa 4: Parque Norte, 55vv., Parque la Gruta, Los

Ceibos y 500vv.

Solicitan a los vecinos atender y permitir el ingreso de los agentes, debidamente

identificados, a sus domicilios para un mejor control. Toda planificación puede

estar sujeta a modificaciones debido a las condiciones climáticas.

Situación epidemiológica

El último informe del Ministerio de Salud de la Nación que corresponde a la

semana epidemiológica 7 de 2023 (del 12 al 18 de febrero) se notificaron en el

país 673 casos positivos para dengue, de los cuales 587 no registran

antecedentes de viaje. Al momento, la circulación de este virus se ha identificado

en 6 jurisdicciones: Santa Fe (en 7 localidades), Salta (en 3 localidades), Tucumán

(en 2 localidades), Jujuy, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En cuanto al virus chikungunya, se registran hasta el momento 3 casos sin

antecedentes de viaje en dos localidades de la provincia de Buenos Aires, y otros

132 casos importados o en investigación en 7 otras jurisdicciones.

Respecto de dengue, en las últimas tres semanas fueron confirmados 327 casos,

con un promedio de 109 casos semanales. Esto representa un 20 por ciento del

promedio registrado durante las mismas semanas en 2020, año epidémico.

La enfermedad

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito del

género Aedes principalmente por Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta

con sangre de una persona infectada por el virus dengue, este se replica en el

mosquito y luego de 8 a 12 días se vuelve infectivo, transmitiendo el virus a través

de la picadura a otras personas. Los síntomas comienzan por lo general entre 5 y

7 días después de haber adquirido la infección (pero puede ser entre 3 y 14 días).

Los síntomas más comunes son fiebre (que dura generalmente de 3 a 5 días),

dolor de cabeza intenso, dolores musculares y articulares, dolor detrás de los ojos,

pérdida del apetito, diarrea y erupción.

La fiebre chikungunya es una enfermedad viral, también transmitida por la

picadura de mosquitos Aedes aegypti infectados. Los síntomas comienzan

generalmente de 3 a 7 días después de la picadura del mosquito. El síntoma más

común es una aparición repentina de fiebre mayor a 38°, a menudo acompañada

de dolor en las articulaciones. Otros síntomas que pueden aparecer son: dolor

muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea. El fuerte dolor en

las articulaciones por lo general dura unos pocos días, pero puede llegar a persistir

durante meses, afectando la recuperación total y el regreso a las actividades

cotidianas.

Medidas de prevención

La medida más importante de prevención de dengue y chikungunya es la

eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes

que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe

evitarse el acceso del mosquito a su interior (tapando tanques, aljibes y/o

cisternas) o evitar que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas,

tambores), vaciándolos y cepillando frecuentemente (portamacetas, bebederos), o

poniendo los mismos al resguardo bajo techo (botellas retornables).

La fumigación está indicada solo en situación de brote y sirve para eliminar

mosquitos adultos que están transmitiendo la enfermedad, pero no es suficiente

para controlar la enfermedad si no se controlan los criaderos de nuevos

mosquitos.