Desde la Unidad Regional N° 1 de la Policía de la Provincia se diagramó un fuerte

dispositivo de seguridad con motivos de los festejos denominado “Último Primer

Día”, celebración de los adolescentes que inician su último año de secundaria. En

ese sentido, autoridades policiales mantuvieron reuniones con funcionarios de los

municipios de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú y coordinaron acciones con

distintas áreas del Municipio de la Capital.

Como sucede desde hace un tiempo, se realizará un trabajo en conjunto, con el

objetivo de que este evento se desarrolle con total normalidad.

Al respecto, el comisario Diego Romero, de Relaciones Institucionales de la Policía

de la Provincia, comentó: “El personal de la Unidad Regional N° 1 mantuvo

reuniones con distintas áreas de los municipios de Valle Viejo, Fray Mamerto

Esquiú y también de la ciudad Capital para diagramar un operativo conjunto.

Nosotros no queremos coartar la libertad de nadie, pero sí cuidar a nuestros

adolescentes y pedir la responsabilidad de los padres, porque si bien estas

prácticas se han instaurado en nuestra sociedad hace unos años, nos lleva a

nosotros como institución a diagramar este tipo de operativos para mantener la

seguridad tanto de las personas que van a participar de estos eventos como de

terceros que nada tienen que ver en estas cuestiones.

”Por este tema, se van a reforzar desde la noche y en el día de mañana (por hoy)

los recorridos preventivos, especialmente por los paseos públicos, así como

también en inmediaciones de los establecimientos educativos, donde vamos a

estar a disposición de las autoridades educativas por cualquier circunstancia que

llegue a presentarse en estos lugares”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Entonces se va a reforzar el personal. Aproximadamente

tenemos 150 efectivos distribuidos en lo que es el Valle Central y también

contamos con el refuerzo de los grupos especiales con los que cuenta la Policía

de la Provincia.

”Si nos requieren desde los establecimientos ante alguna situación, nosotros

acudiremos, nos pondremos a disposición como institución para cada situación en

particular. Se evalúa cada caso que pueda presentarse y vamos a trabajar

articuladamente con la Fiscalía en caso de presentarse algún tipo de delito”,

indicó.

Además, añadió que “ocurrió en otras oportunidades, esperemos que este no sea

el caso, que se presentaron en estado de ebriedad intentando ingresar a los

establecimientos”. “Entonces, en el caso de registrarse este tipo de conducta, se

evalúa el caso con la intervención de la Fiscalía Penal Juvenil, Fiscalía de

Instrucción en turno o Juzgado de Faltas”.

“También pedimos a los adolescentes que van a participar de este Último Primer

Día, como ellos lo han denominado, la responsabilidad, sobre todo a los padres. A

través de un comunicado de prensa, pedíamos que en lo posible acompañen a sus

hijos, que no sea una situación de libre albedrío para ellos, porque quizás no

cuentan con las herramientas necesarias para tomar determinadas decisiones”,

expresó.

Diego Romero también profundizó: “En ese comunicado señalamos que nos

íbamos a valer de las disposiciones del Código de Faltas de la provincia o también

de los alcances de la Ley Nacional 24.788, que establece sobre el consumo

excesivo de alcohol y otras adicciones, por lo cual vamos a tener un trabajo

articulado con la Fiscalía Penal Juvenil, Fiscalía de Instrucción en turno, con la

gente del Juzgado de Faltas, ya en el caso de presentarse situaciones extremas

en las cuales tengamos que intervenir, que esperamos no sea así”.

Finca sin habilitación

Ayer, efectivos de la Comisaría Departamental de Fray Mamerto Esquiú,

conjuntamente con personal de la Jefatura de Zona Norte de la Unidad Regional

N° 1 y de Inspección del municipio, confeccionaron un acta de notificación a los

propietarios de la Finca Mi Chiquitina, ubicada en la localidad de Collagasta, ya

que se logró establecer que el predio en cuestión no contaba con la habilitación

para el evento “Último Primer Día”, al que se esperaba que asistieran alumnos de

un establecimiento escolar de la Capital.

Por tal motivo, el festejo previsto para la noche de ayer quedó suspendido en ese

lugar.