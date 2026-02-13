El Senado de la Nación aprobó este jueves el proyecto de reforma laboral, tras una serie de negociaciones que derivaron en 28 modificaciones de último momento. La iniciativa deberá ahora ser tratada por la Cámara de Diputados.

El texto introduce cambios en aspectos centrales del régimen laboral, entre ellos vacaciones, indemnizaciones, pago en cuotas de sentencias, banco de horas, fondo de cese laboral y licencias médicas.

• Vacaciones: posibilidad de fraccionamiento

La reforma mantiene el período legal de vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril, aunque habilita, por acuerdo entre las partes, el goce de días fuera de ese plazo.

Como novedad, se incorpora la posibilidad de fraccionar las vacaciones en tramos no menores a siete días corridos. Además, se establece que el empleador deberá garantizar que cada trabajador acceda al descanso en temporada de verano al menos una vez cada tres años.

• Indemnizaciones: nuevo cálculo y tope

El proyecto conserva el esquema de un mes de sueldo por cada año de servicio en caso de despido, pero modifica la base de cálculo. Ya no se incluirán el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) ni premios u otros conceptos de pago no mensual.

Asimismo, se fija un tope: el monto total de la indemnización no podrá superar tres veces el salario mensual promedio del convenio colectivo aplicable.

• Pago en cuotas de sentencias

La norma habilita a las empresas a abonar en cuotas las sumas derivadas de sentencias judiciales por despidos. Las cuotas estarán ajustadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% de interés anual.

Las grandes empresas podrán pagar hasta en seis cuotas, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) podrán extender el plazo hasta doce meses.

• Banco de horas

Se formaliza un sistema voluntario de banco de horas, que deberá acordarse por escrito. El mecanismo permitirá compensar horas extraordinarias con jornadas más cortas en otros días.

El esquema deberá respetar un descanso mínimo de doce horas entre jornadas y de treinta y cinco horas semanales.

• Fondo de cese laboral

Mediante convenios colectivos, empleadores y trabajadores podrán optar por reemplazar el régimen tradicional de indemnizaciones por un fondo de cese laboral a cargo del empleador, similar al vigente en el sector de la construcción.

El texto aprobado establece además que la percepción de la indemnización implicará la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial posterior vinculado al despido.

• Licencias médicas

La reforma reduce a tres meses —y a seis en caso de tener familiares a cargo— los plazos de licencia paga. También modifica los porcentajes de remuneración.

Si la enfermedad o el accidente no derivan de tareas laborales y se producen en el marco de una actividad voluntaria y consciente del trabajador, se abonará el 50% del salario básico. Si no existe esa condición de voluntariedad y conciencia del riesgo, el trabajador percibirá el 75% del salario básico.

Además, se establece que la reaparición de enfermedades dentro de un período de dos años no será considerada como una nueva afección a los efectos del cómputo de licencias.

Con la media sanción del Senado, el proyecto avanza en el Congreso y queda a la espera del debate en la Cámara de Diputados.