Atlético de Madrid dio un golpe casi definitivo en las semifinales de la Copa del Rey al golear 4 a 0 a Barcelona en el partido de ida.

El equipo de Diego Simeone firmó una actuación contundente, especialmente en un primer tiempo de alto nivel, y dejó a su rival contra las cuerdas de cara a la revancha.

El conjunto madrileño impuso condiciones desde el inicio. A los 3 minutos, Antoine Griezmann filtró un pase preciso para Giuliano Simeone, que quedó mano a mano, pero Joan García reaccionó con rapidez y envió el remate al córner.

Fue un aviso de lo que vendría, ya que a los 6, en una acción insólita, Eric García intentó descargar con su arquero y Joan García, al intentar despejar, terminó introduciendo la pelota en su propio arco. El 1-0 abrió definitivamente el partido.

Barcelona no logró recomponerse y Atlético explotó cada transición. Juan Musso sacó largo, Ademola Lookman controló por izquierda y la jugada continuó con Julián Álvarez, que abrió hacia Nahuel Molina.

El lateral asistió a Griezmann, quien definió con precisión para el 2-0. La superioridad era clara. Fermín López tuvo el descuento con una mediavuelta que dio en el travesaño, pero el dominio territorial y anímico era del local.

Antes del descanso, el equipo de Simeone amplió la diferencia. Tras una recuperación y salida rápida, Álvarez dejó de lado la opción personal y asistió a Lookman para el 3-0.

En la última acción del primer tiempo, Molina envió un centro que cruzó el área, Lookman devolvió de primera y Álvarez sacó un derechazo desde la medialuna para el 4-0, cerrando una etapa inicial demoledora.

En el segundo tiempo, Barcelona intentó reaccionar con más ímpetu que claridad. Musso volvió a imponerse ante Fermín López y, a los pocos minutos, Pau Cubarsí marcó tras una serie de rebotes.

Sin embargo, un extenso chequeo del VAR anuló el gol por posición adelantada. El golpe terminó de desactivar a la visita, que perdió intensidad y sufrió la expulsión de Eric García en el tramo final.