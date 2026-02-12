En una sesión que se extendió hasta la madrugada, el Senado de la Nación dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

El proyecto fue aprobado con 42 votos afirmativos y 30 negativos, superando el mínimo de 37 adhesiones necesarias, y ahora será girado a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley antes del 1° de marzo.

La iniciativa contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la mayoría de la UCR y distintos bloques provinciales. En tanto, el rechazo fue encabezado por Unión por la Patria y otros espacios provinciales.

El voto de los senadores catamarqueños

Por la provincia de Catamarca, los tres representantes tuvieron posiciones divididas:

Flavio Fama (UCR) votó a favor de la reforma laboral.

votó a favor de la reforma laboral. Lucía Corpacci (Unión por la Patria) votó en contra.

votó en contra. Guillermo Andrada (Convicción Federal) también votó en contra.

De esta manera, la representación catamarqueña mostró mayoría de rechazo, con dos votos negativos frente a uno afirmativo.

Cómo se conformó la mayoría

El bloque oficialista logró ordenar a sus senadores y sumó el acompañamiento del PRO, un sector mayoritario del radicalismo y representantes de espacios provinciales como el Frente Renovador de la Concordia y Unidad Federal. Entre los votos afirmativos se destacaron legisladores de La Libertad Avanza como Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche y Juan Carlos Pagotto, además de referentes del PRO y la UCR.

Por el lado del rechazo, Unión por la Patria reunió la mayor parte de los 30 votos negativos, acompañados por senadores de bloques provinciales patagónicos y del norte del país.

La votación dejó expuesta la fuerte polarización política en torno a la reforma, que el oficialismo defiende como una herramienta para dinamizar el empleo y la economía, mientras que la oposición la considera un retroceso en materia de derechos laborales.

El debate continuará ahora en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno deberá volver a reunir apoyos para lograr la sanción definitiva.