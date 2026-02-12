En una sesión que se extendió hasta la madrugada, el Senado de la Nación dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
El proyecto fue aprobado con 42 votos afirmativos y 30 negativos, superando el mínimo de 37 adhesiones necesarias, y ahora será girado a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley antes del 1° de marzo.
La iniciativa contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la mayoría de la UCR y distintos bloques provinciales. En tanto, el rechazo fue encabezado por Unión por la Patria y otros espacios provinciales.
El voto de los senadores catamarqueños
Por la provincia de Catamarca, los tres representantes tuvieron posiciones divididas:
- Flavio Fama (UCR) votó a favor de la reforma laboral.
- Lucía Corpacci (Unión por la Patria) votó en contra.
- Guillermo Andrada (Convicción Federal) también votó en contra.
De esta manera, la representación catamarqueña mostró mayoría de rechazo, con dos votos negativos frente a uno afirmativo.
Cómo se conformó la mayoría
El bloque oficialista logró ordenar a sus senadores y sumó el acompañamiento del PRO, un sector mayoritario del radicalismo y representantes de espacios provinciales como el Frente Renovador de la Concordia y Unidad Federal. Entre los votos afirmativos se destacaron legisladores de La Libertad Avanza como Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche y Juan Carlos Pagotto, además de referentes del PRO y la UCR.
Por el lado del rechazo, Unión por la Patria reunió la mayor parte de los 30 votos negativos, acompañados por senadores de bloques provinciales patagónicos y del norte del país.
La votación dejó expuesta la fuerte polarización política en torno a la reforma, que el oficialismo defiende como una herramienta para dinamizar el empleo y la economía, mientras que la oposición la considera un retroceso en materia de derechos laborales.
El debate continuará ahora en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno deberá volver a reunir apoyos para lograr la sanción definitiva.